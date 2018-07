Carmen Dan a vorbit despre moartea soțului său

La inceputul lunii, sotul ministrului Carmen Dan a fost gasit fara viata, in casa, în acest caz fiind deschis dosar penal pentru moarte suspecta.

Ministrul de Interne a vorbit pentru prima oară despre acest trist eveniment din viața sa.

Carmen Dan a mărturisit ca singurul lucru pentru care a rezistat acuzatiilor aduse in urma decesului sotului sau a fost copilul. Fiul ei i-a dat puterea sa mearga mai departe desi au fost momente in care s-a revoltat.

”Mi-e greu sa vorbesc. Face parte din acea pauza pe care mi-am construit-o pentru a nu ma lasa intimidata si pentru a gasi puterea si taria sa merg mai departe. Am refuzat sa citesc, au fost oameni buni langa mine care m-au tinut de o parte in acele momente de tot ce s-a speculat. Nu o sa ma vedeti vreodata vorbind despre aspecte care tin strict de latura personala, dar va asigur ca lucrurile nu au stat asa.

Am rezistat pentru ca am un copil si pentru ca fiul meu trebuie tinut de o parte. Fiul meu trebuie sa inteleaga ca mama lui, asa cum poate, pentru ca foarte mult timp este afectat de activitatea mea de la minister si de la Parlament, ii este alaturi si are in ea un sprijin. Noi doi trebuie sa ne avem unul pe altul pana la capat. Asa ca pentru mine a fost important sa il incurajez pe el, sa ma asigur ca el trece peste acele momente, ca el nu este afectat desi nu se poate sa nu fie afectat. Preocuparea mea a fost sa ma asigur ca el este cat se poate de bine in acele imprejurimi.

Mai sunt momente in care ma revolt, ma intreb la ce bun si imi revin, ma repun pe linia de plutire si merg mai departe. Nu o sa renunt pentru ca si-au facut unii un scop din a jigni, ataca, din a spune tot ce poate fi mai urat despre un om. Atat timp cat stiu ca eu nu am gresit, ca eu nu am avut niciodata un interes personal, atat timp cat stiu ca locul si rolul meu acolo este acela de a lucra in asa fel incat sa le fie oamenilor, in masura in care pot eu sa schimb lucrurile in bine. Impartasesc ceea ce simt mai greu, dar o fac intr-un spatiu securizat, cu copilul meu, cu familia mea, cu prietenii care imi sunt aproape si care, chiar daca nu le spun uneori ce ma macina, simt.’, a marturisit Carmen Dan, la Romania TV