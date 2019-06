Carmen Dan vine cu vești proaste despre aderarea la Schengen

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat că în prezent nu există unanimitate în Consiliul JAI în ceea ce priveşte extinderea spaţiului Schengen prin aderarea României şi Bulgariei.

Ministrul participă vineri la ultimul Consiliu JAI sub preşedinţia română.

"Un vot pentru extinderea spaţiului Schengen prin aderarea României şi Bulgariei se ia cu unanimitate în Consiliul JAI. Din păcate, acum nu există această unanimitate. Amintesc aici declaraţia publică a prim-ministrului olandez, care pe 9 mai, chiar la Summitul de la Sibiu, s-a pronunţat în faţa jurnaliştilor români că nu suntem pregătiţi pentru aderare. De asemenea, tot la Summitul de la Sibiu, unde s-a discutat despre viitorul UE, subiectul Schengen a lipsit de pe agendă, fiind astfel evident că marile puteri europene nu sunt nici interesate şi nici pregătite pentru o extindere a spaţiului Schengen", a scris Carmen Dan vineri pe Facebook.

Ea a arătat că preşedinţia României pe Justiţie şi Afaceri Interne a testat poziţia statelor membre referitoare la extinderea spaţiului Schengen atât la Consiliul informal de la Bucureşti, cât şi în formatul COREPER (organismul politic în care ambasadorii statelor membre discută subiectele care vor intra pe agenda Consiliului) şi trei state nu susţin aderarea.

Ministrul de Interne aminteşte că, în prezent, spaţiul Schengen nu mai funcţionează în întregime şi că s-au introdus controale chiar şi la frontierele interne, exemple fiind graniţele dintre Franţa şi Germania, Austria cu Germania, Suedia cu Danemarca, Italia cu Franţa etc.

"Astăzi voi participa la ultimul Consiliu JAI sub preşedinţia română şi, cum nu ne putem desprinde de realităţile din ţară, mă aştept ca în perioada viitoare să se speculeze că România nu a intrat în Schengen pentru că ministerul condus de Carmen Dan nu a supus la vot subiectul în ultimul Consiliu JAI al preşedinţiei noastre", a precizat Carmen Dan.

Potrivit acesteia, forţarea unui vot în Consiliu ar fi condus "în mod evident la un deznodământ negativ şi ar fi putut genera închiderea procesului de aderare" şi, din acel moment, s-ar fi putut cere României şi Bulgariei să reia întregul proces de evaluare, adică să se piardă efectiv tot ce s-a câştigat în ultimii ani.

Ministrul mai spune că acest lucru a fost adus la cunoştinţa tuturor factorilor decidenţi - Preşedinţie, Guvern, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Europene - de către Ambasada României de la Bruxelles.

"Închei postarea amintind că România îndeplineşte toate condiţiile tehnice pentru aderare, iar MAI acţionează acum ca un membru de facto al spaţiului Schengen, adică face controale la frontieră respectând aceleaşi regulamente, are acces la baze de date şi introduce în acestea semnalări, face schimb de informaţii, participă la misiuni Frontex etc. Decizia aderării este exclusiv politică, iar rezolvarea nu poate fi decât rezultatul unor demersuri politice la toate nivelurile - Preşedinţie şi Guvern", a menţionat Carmen Dan.

