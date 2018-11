Câştigătorul "RoboChallenge" va participa la cel mai mare concurs de robotică, ce va avea loc în Japonia

Câştigătorul celei de a XI-a ediţii a competiţiei "RoboChallenge" va participa la cel mai mare concurs de robotică din lume, care va avea loc în Japonia, au declarat vineri pentru AGERPRES reprezentanţi ai Ligii Studenţilor Electronişti din UPB, coorganizatoare a evenimentului.



"Valoarea premiilor ajunge la 2000 de euro. Mai avem un premiu special oferit de Fundaţia Dan Voiculescu cu care suntem parteneri de 500 de euro pentru proba de roboţi humanoizi. Premiile sunt împărţite pe categorii în funcţie de complexitatea şi construcţia roboţilor. Sunt categorii unde roboţii au foarte multe componente, sunt competiţii unde roboţii sunt ceva mai simpli şi atunci este proporţional şi premiul. Cel mai mare premiu este o invitaţie pentru o echipă la cel mai mare concurs internaţional de robotică care are loc în Japonia", a afirmat vicepreşedintele Ligii Studenţilor Electronişti, Andrei Răpciugă.



Potrivit acestuia, "RoboChallenge" este partener cu alte peste 20 de competiţii internaţionale de profil din întreaga lume.



Andrei Răpciugă a spus că numărul participanţilor la competiţie este în creştere în fiecare an.



"Anual numărul celor care iau parte la concurs creşte cu aproape 50-60 de participanţi. Sunt participanţi care vin la competiţie de ani de zile. Sunt aproximativ 50 de echipe din România la această ediţie", a arătat studentul.



El a menţionat că la competiţie participă şi elevi de 12-13 ani care concurează alături de absolvenţii de facultate.



"Avem în vedere chiar dublarea numărului de participanţi. Ne gândim la noi probe pe care să le implementăm", a spus vicepreşedintele Ligii Studenţilor Electronişti din UPB.



Sute de roboţi din 15 ţări se întrec, în perioada 2 - 4 noiembrie, la Universitatea Politehnica din Bucureşti, la cea de a XI-a ediţie a competiţiei "RoboChallenge".



Potrivit unui comunicat de presă al UPB, la "RoboChallenge" s-au înscris 134 de echipe din Bulgaria, Columbia, Ecuador, Mexic, Peru, Polonia, Turcia, Bolivia, Lituania, Moldova, Paraguay, Rusia, Spania, Japonia şi România.



"Dintre cei 470 de roboţi antrenaţi să intre în competiţie, 300 de roboţi sunt autonomi, capabili să execute acţiuni specifice, fără intervenţie umană şi control teleghidat, aceştia urmând să-şi testeze funcţiile în cadrul celor 13 probe de concurs. Competiţia este organizată de către studenţii Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia informaţiei, în parteneriat cu Echipa ETTI RoboChallenge. În acest an, RoboChallege vine cu o nouă probă: Humanoid Sumo - în cadrul căreia, ca şi în artele marţiale tradiţionale japoneze, roboţii vor încerca să îşi împingă oponentul în afara ringului", se arată în comunicat. AGERPRES