Câteva sute de persoane au participat la un marş contra violenţei împotriva femeilor

Peste 600 de persoane au participat, sâmbătă, în Capitală, la cea de-a patra ediţie a marşului "Împreună pentru siguranţa femeilor!", la eveniment participând mai mulţi ambasadori, printre care cei ai SUA, Germaniei, Franţei, Finlandei şi Suediei.



Marşul s-a desfăşurat pe traseul Parcul Colţea (Universitate) - Piaţa Romană - Piaţa Victoriei.



Directorul executiv al Centrului Filia, Andreea Bragă, parte a Reţelei pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor ce este organizator al marşului, a spus că această ediţie are loc într-un context în care în regiune sunt atacate drepturile şi libertăţile femeilor.



"Am auzit recent în discursul public faptul că e atacată Convenţia de la Istanbul şi ieşim astăzi în stradă în solidaritate cu supravieţuitoarele violenţei (...) Nu putem să renunţăm la drepturile pe care le-am câştigat în ultimii ani", a declarat Bragă.



Ea a menţionat că, prin acest marş, Reţeaua pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor cere autorităţilor mai multe măsuri pentru siguranţa femeilor.



"Ne dorim să existe brăţări electronice de monitorizare a agresorilor, astfel încât, atunci când sunt emise ordinele de protecţie, femeile să fie în siguranţă oriunde s-ar afla, vrem să existe adăposturi în fiecare judeţ, adăposturi bugetate corespunzător care să ofere adăpost femeilor, dar şi serviciul de consiliere juridică şi psihologică. Ne dorim să existe continuarea cercetării penale chiar dacă victima îşi retrage plangerea, precum şi sesizarea din oficiu a procurorului în momentul în care există un număr de zece zile de îngrijiri medicale, nu 90 de zile, cum e prevăzut acum în Codul Penal", a afirmat directorul executiv al Centrului Filia.



Potrivit acesteia, faptul că sunt înregistrate din ce în ce mai multe cazuri de violenţă la poliţie este un semnal pozitiv, pentru că sunt multe cazuri neraportate.



"Noi avem deja o statistică alarmantă, ştim că una din patru femei a fost agresată fizic sau sexual de partener sau de fostul partener, ştim că una dintre trei femei se va confrunta cu o formă de violenţă, deci ne dorim să crească numărul de cazuri înregistrate la Poliţie. Asta nu arată de fapt o creştere a fenomenului, ci creşterea încrederii femeilor agresate în instituţiile responsabile", a adăugat directorul executiv al Centrului Filia.



Ambasadorul SUA în România, Hans Klemm, a subliniat importanţa luptei cu violenţa împotriva fetelor şi femeilor. El a spus că guvernele, liderii comunităţilor şi biserica au un rol de jucat în lupta cu acest tip de violenţă, care se regăseşte în toate societăţile.



El şi-a exprimat speranţa că prin activităţi precum marşul de sâmbătă va creşte gradul de conştientizare referitor la această problemă.



Ambasadorul Germaniei în România, Cord Meier-Klodt, a afirmat că violenţa împotriva femeilor constituie o problemă dureroasă, care nu este specifică unei anumite ţări, deoarece are caracter global.



"Nu suntem aici să predăm lecţii (...), ci pentru a oferi sprijin din punct de vedere internaţional", a adăugat Meier-Klodt, în opinia căruia marşul a reprezentat o iniţiativă foarte bună.



Ambasadorul Franţei în România, Michele Ramis, a declarat că violenţa împotriva femeilor şi fetelor este universală, inacceptabilă şi reprezintă un aspect îngrijorător.



Ea a afirmat că prin activităţi ca marşul de sâmbătă se poate schimba mentalitatea.



Ambasadorul Finlandei în România, Paivi Pohjanheimo, a subliniat că violenţa împotriva femeilor reprezintă o provocare globală. "Considerăm că e important să fim aici azi să ne arătăm respectul şi solidaritatea (...) e important să vorbim despre problemă, să recunoaştem că toate ţările noastre împărtăşesc aceeaşi problemă", a declarat ambasadorul Paivi Pohjanheimo.



Ambasadorul Suediei în România, Anneli Lindahl Kenny, a spus că a venit la eveniment din solidaritate cu femeile şi a subliniat că acest marş reprezintă o modalitate foarte bună de conştientizare.



Ea a menţionat că violenţa împotriva femeilor nu ar trebui să fie tolerată şi toţi ar trebui să reacţioneze faţă de aceasta.



Manifestanţii au purtat pancarte cu mesaje printre care se numără următoarele: "Iubirea nu naşte violenţa", "1 din 4 femei a fost agresată fizic sau sexual de partener", "Stop violenţa!", "Mă ucide ea. Palma ta!", "Dacă bătaia e ruptă din rai, atunci iubirea de unde vine?", "Reacţia ta poate salva".



Participanţii la marş au strigat, printre altele: "Indiferenţa hrăneşte violenţa!", "Solidaritate!", "Vrem siguranţă pe stradă şi acasă!", "Adăposturi pentru toate şi bugete adecvate!", "Nu mă simt flatată să fiu agresată!", "Vrem dreptate în justiţie şi încredere în Poliţie!".