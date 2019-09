Câţi bani cheltuie studenţii români pe locuinţele închiriate

A1

Peste jumătate dintre studenţii (55%) aflaţi în căutarea unei locuinţe în chirie au un buget lunar de 100 - 200 de euro, iar majoritatea sunt în căutarea unei garsoniere, reiese dintr-un studiu realizat de către reprezentanţii unei platforme imobiliare online.



Conform datelor centralizate de OLX Imobiliare, cei mai mulţi studenţi care au participat la realizarea studiului locuiesc în chirie (87%), în cămin (8%) sau cu familia (3%). În acelaşi timp, principalele oraşe în care aceştia studiază sunt: Bucureşti (20%), Iaşi (15%), Cluj-Napoca (13%), Braşov (8%) şi Timişoara (7%).



Întrebaţi ce îi împiedică să locuiască în chirie, majoritatea studenţilor care stau în cămin s-a referit la costurile mari (86%), dar şi la faptul că e mai distractiv să stea în cămin (6%). De asemenea, cei care locuiesc alături de familie au declarat că nu stau în chirie tot din cauza costurilor mari (86%) şi din cauza responsabilităţilor implicate de acest tip de locuire (11%).



În ceea ce priveşte bugetele alocate pentru închirierea unei locuinţe, cercetarea OLX arată că peste jumătate dintre cei chestionaţi au spus că pot aloca un buget lunar de 100-200 euro (55%). Pe locul doi s-au situat cei care vor să aloce 201-300 euro pentru chiria lunară (23%), urmaţi de cei care au un buget sub 100 euro (15%). Pe de altă parte, 7% dintre aceştia sunt dispuşi să aloce un buget de peste 301 euro pentru chiria lunară.



La capitolul bugetului pentru întreţinere, 55% dintre studenţi au declarat că alocă o sumă cuprinsă între 100 şi 200 lei pe lună, 22% sunt dispuşi să dea între 201 şi 300 lei, iar cei care pot plăti peste 300 lei reprezintă 8% din total. Totodată, 15% dintre studenţi au afirmat că vor să plătească sub 100 lei pentru întreţinerea lunară.



Când vine vorba de tipul de locuinţă pe care şi-l doresc, 54% dintre respondenţi au declarat că îşi caută o garsonieră, 39% un apartament cu două camere şi 5% un apartament cu trei camere.



Potrivit sursei citate, cei mai mulţi studenţi îşi doresc să locuiască timp de un an în locuinţa pe care o vor găsi (37%), în timp ce 27% îşi doresc să stea unul sau doi ani, procentaj care rămâne valabil şi în cazul celor care vor să stea peste doi ani. Numai 9% vor să stea sub un an în viitoarea lor locuinţă în chirie.



Întrebaţi care sunt aşteptările de la proprietatea pe care o vor închiria, studenţii care au participat la realizarea studiului au mai menţionat costurile rezonabile, proprietarul, mai precis cât de prietenos este acesta, dar şi confortul. În plus, aproape jumătate dintre studenţi vor împărţi locuinţa cu un coleg de apartament (49%), 31% vor locui singuri şi doar 8% vor sta cu doi colegi de apartament.



Studiul a fost derulat pe parcursul lunii septembrie 2019, prin chestionar online aplicat vizitatorilor OLX.ro şi a implicat 670 de respondenţi, bărbaţi şi femei, cu vârste de peste 18 ani, din diferite zone ale României.



OLX Imobiliare include cel mai mare număr de oferte de apartamente de închiriat, cu peste 30.000 de anunţuri active în orice moment, dar şi cele mai multe oferte de la proprietari. Subcategoria e vizitată lunar de peste 1,2 milioane de persoane.



OLX România, parte a OLX Group, este liderul pieţei locale de anunţuri generaliste, cu peste 4 milioane de anunţuri active şi o medie lunară de peste 10 milioane de vizitatori, potrivit SATI.

