Cazan: Dacă mâine ar fi 10 august aş lua aceleaşi măsuri

Maiorul Laurenţiu Cazan, şeful Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, a declarat miercuri, la Parchetul General, că ar lua aceleaşi măsuri în cazul unui nou protest precum cel din 10 august şi i-a rugat pe jurnalişti să se uite în dicţionar pentru a vedea ce înseamnă cuvântul 'a gaza'.



Laurenţiu Cazan a fost chemat la Parchetul General pentru a fi audiat în dosarul privind intervenţia jandarmilor la protestul din 10 august, în care este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu, participaţie improprie la purtare abuzivă, participaţie improprie la fals intelectual, participaţie improprie la uz de fals.



"Am fost chemat pentru audieri. Sunt aspecte care ţin de latura cercetării. Am calitatea de suspect. Ce pot să vă asigur, chiar dacă mă repet, este faptul că pe timpul acţiunii de restabilire a ordinii publice legea a fost respectată întocmai", a spus Cazan, la ieşirea din sediul Parchetului.



Întrebat de jurnalişti dacă a cerut unui subaltern să modifice ora din ordinul de intervenţie pentru evacuarea Pieţei Victoriei, Cazan a afirmat: "Vă daţi seama că resping cu tărie acuzaţiile acestea. Categoric nu pot fi de acord cu asemenea acuzaţii. Sunt lucruri care ţin de anchetă. Sunt aspecte pe care le voi justifica pe timpul acestei anchete penale şi e dreptul meu să mă apăr".



Răspunzând unei alte întrebări, Cazan a spus că nu se aşteaptă să fie reţinut de procurori.



De asemenea, şeful Jandarmeriei Bucureşti a fost întrebat când a fost semnat ordinul de intervenţie, fiind multe controverse în acest sens.



"Păi au fost controverse destul de mari. Ce pot eu să vă spun? Din punctul meu de vedere, nu au fost precizări contradictorii. Am mai avut o declaraţie publică referitor la ora semnării şi la TVR. (...) Aţi văzut şi dumneavoastră infracţiunile pentru care sunt acuzat. Nu pot eu să vă dezvălui mai mult. (...) Categoric, dacă mâine ar fi 10 august, aş lua aceleaşi măsuri. (...) Eu v-am spus că s-a respectat legea şi modul de restabilire a ordinii publice s-a făcut în concordanţă cu legea specială, respectiv Legea 60. (...) Vă rog să aveţi în atenţie faptul că am calitatea de suspect şi să-mi daţi dreptul să mă apăr. Vă asigur că, în momentul în care voi putea să-mi exprim poziţia şi legea îmi va permite, voi face acest lucru. (...) Nu cunosc numărul copiilor care au fost afectaţi şi v-aş mai ruga un lucru - se foloseşte foarte mult în spaţiul public termenul de 'a gaza'. V-aş ruga pe fiecare dintre dumneavoastră să vă uitaţi în dicţionarul explicativ al limbii române să vedeţi ce înseamnă 'a gaza'. (...) Eu v-am spus că modul de intervenţie a fost legal. Dacă au fost persoane care au suferit în mod gratuit în urma intervenţiei de restabilire a ordinii publice, şi să nu confundăm acţiunile colective, poate cu câteva individuale, mi-am cerut scuze în numele lor", a explicat Cazan.



Săptămâna trecută, Laurenţiu Cazan a fost pus sub acuzare de procurorii militari pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu, participaţie improprie la purtare abuzivă, participaţie improprie la fals intelectual, participaţie improprie la uz de fals.



În acelaşi dosar, sunt cercetaţi penal colonelul Ionuţ Cătălin Sindile, şeful Jandarmeriei Române; colonelul Gheorghe Sebastian Cucoş, prim-adjunct al Jandarmeriei Române; Mihai Dan Chirică, secretar de stat în MAI.



Procurorii militari au deschis un dosar penal în legătură cu modul în care au intervenit jandarmii în timpul protestului din 10 august. Peste 770 de plângeri penale au fost înregistrate la Secţia Parchetelor Militare din partea unor persoane care au avut de suferit în urma intervenţiei jandarmilor la protest. AGERPRES