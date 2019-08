Cazul de la Caracal. Ce spune poliţistul care a vorbit la telefon cu Alexandra. „Suntem unul pe tură de şase, şapte ani. Este imposibil, mai ales când apar şi câte două apeluri deodată”

Viorel Florescu, poliţistul 112 Slatina care a preluat primul apel al Alexandrei la serviciul unic de urgenţă a oferit explicaţii halucinante privind atitudinea din cadrul apelului. Acesta a spus că timpul de preluare al unui alt apel este de maximum 9 secunde, dar şi că turele pe care operatorii 112 sunt forţaţi de împrejurări să lucreze pe ture de 24 de ore, fără suport.

"Apelul de la orice apelant din ţară este preluat de doamnele de la STS, după care ni se trimite nouă prin aplicaţie. După aceea, noi la rândul nostru, în limita timpului disponibil luăm datele, pentru că apelurile vin unul după altul. Cam nouă secunde avem noi timp să luăm legătura cu apelantul. Noi încercăm nu să limităm discuţia, dar să o restrângem, pentru că nu cunoaştem ce urgenţă are celălalt apelant. Sub această presiune a timpului lucrăm, nu cunoaştem cine, ce urgenţă are. Avem nişte culori ca la un semafor, roşu, galben, verde. Nouă secunde este timpul maxim în care preluăm apelul, dacă nu preluăm se aprinde becul roşu. În timpul ăsta trebuie să obţinem date relevante şi să comunicăm în teritoriu, iar apoi să preluăm următorul apel. Este extraordinar de stresant. Am stat şi cu câte două apeluri, chiar anterior discuţiei cu Alexandra am păţit.", a declarat Viorel Florescu pentru Antena 3.

"Am văzut că am fost învinovăţit că nu ştiu Boldul din Caracal. Noi ştim oraşele doar din punct de vedere al configuraţiei, dar nu ştim cartierele, zonele, asta ştiu doar poliţiştii din teritoriu. Noi avem doar hărţile. Nu ştim noi de cartierul Bold, sau strada Bold, nu cunoaştem. Asta e presiunea timpului, de asta vrem să dăm repede la cei din teritoriu, pentru că ei ştiu zonele. Cât am vorbit fără să apară un alt apel, am putut să obţin date multe. Pe finalul discuţiei a apărut şi un al doilea apel, iar eu am sunat la cei de la Caracal şi am comunicat ce mi-a zis fata. V-am zis, în nouă secunde a trebuit să răspund şi la celălalt apel, pentru că nu ştiu urgenţa. Asta nu e vina mea, că nu vreau să vorbesc cu omul, dar e vorba că trebuie să preiau şi celălalt apel", a mai spus Florescu.

Operatorul 112 care a vorbit cu Alexandra a oferit şi un motiv şocant pentru care, de multe ori, operatorii serviciului de urgenţă limitează discuţiile.

"Fac asta singur, nu e vorba că nu vreau să vorbesc cu omul. Dar sunt singur pe tură, pentru toate apelurile, nu am niciun suport. Nu e vorba că am fi trei, patru, cinci, nici măcar doi nu suntem, de când îmi doresc să fim măcar doi. Aşa suntem, o singură persoană pe o tură de 24 de ore, iar apelurile trebuie să le preluăm în acel timp. Eu preiau apelurile care vin în 24 de ore din tot judeţul şi din ţară, care mai vin. A fost odată o organigramă cu 12 funcţii, şi am rămas cu cinci. Suntem unul pe tură de şase, şapte ani. Este imposibil, mai ales când apar şi câte două apeluri deodată. Toate curg, nu poţi de unul singur, este inuman", a mai spus Viorel Florescu, pentru Antena 3.