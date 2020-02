Cazul ȘOCANT al copilului aflat în comă după o anestezie stomatologică

Un copil de patru ani și opt luni a intrat în comă ca urmare a unei anestezii efectuate la o clinică stomatologică particulară din Pitești.

Părinții s-au prezentat cu acesta luni seara la cabinetul Teddy Care pentru o intervenție de specialitate. În timpul procedurii, băiatului i-a scăzut pulsul iar medicii au efectuat operațiunile de resuscitare, însă copilul a intrat în comă și a fost transportat inițial la Spitalul de Pediatrie din Pitești, fiind apoi transferat la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din București.

DSP Argeș a eliberat autorizația sanitară de funcționare nr. 170/28 iulie 2016 clinicii stomatologice pentru obiectul de activitate consultații și tratamente în specialitățile medicină dentară și ortodonție.

În urma incidentului au fost demarate mai multe anchete

Inspectorii Direcției de Sănătate Publică Argeș au efectuat verificări la clinica stomatologică.

"Din primele verificări, părinții s-au prezentat cu copilul în data de 10.02.2020 pentru efectuarea unui tratament stomatologic la clinica din Pitești. Clinica stomatologică are autorizație sanitară de funcționare (ASF) eliberată de DSP Argeș cu nr.170 din 28.07.2016 pentru obiectul de activitate consultații și tratamente în specialitățile medicină dentară și ortodonție. În ASF nu are înscris obiectul de activitate: anestezie-analgo-sedare.

Inspectorii DSP Argeș au aplicat clinicii stomatologice o sancțiune în valoare de 20 000 lei pentru nerespectarea obiectului de activitate înscris în Autorizația Sanitară de Funcționare", se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătății.

Și Colegiul Medicilor Stomatologi a început o anchetă în acest caz.

„Acestă procedură de anestezie generală sau de sedare nu este o procedură uzuală în cabinetul stomatolog, însă se practică copiilor care nu pot fi stăpâniți pentru a se lucra cu anestezie locală. Orice manevră medicală are un anumit grad de risc. Nu este o procedură interzisă. Stopul cardio-respirator poate interveni în cursul unei anestezii generale. Părintele dacă ar avea o vină, să spunem ipotetic, ar avea o vină morală, dar nu neapărat o vină exclusivă", a declarat Dragoș Stanciu, la digi24.

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Pitești au deschis dosar penal in rem pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Ce spun medicii de la Teddy Care

Pe de altă parte, medicul care a efectuat anestezia copilului a explicat cum au decurs evenimentele.

„Familia pacientului și-a dat acordul pentru această tehnică. Lucrurile au decurs, ca de obicei, în mod normal până la un moment dat. La aproximativ 45 de minute de la începerea intervenției am avut un episod de trahicardie severă asociat cu scăderea saturației oxigenului, care au dus la un stop cardio-respirator imediat, motiv pentrru care am instituit resuscitarea. Pacientul a plecat din clinică stabilizat, către un serviciu de pediatrie de urgență pentru investigații suplimentare”, a spus dr. Adrian Dinescu, citat de sursata.ro.

Anestezia ar fi fost necesară întrucât băiatului trebuiau să i se facă obturații de canal.

“Copilul, în vârstă de 4 ani și 8 luni, a venit prima data în clinica noastra la o consultatie de specialitate pe 18 ianuarie. Deși s-a dovedit necooperant, părinților li s-a recomandat sa încerce totuși tratarea clasică, asta chiar daca exista posibilitatea ca tratamentele să dureze mai mult și rezultatele să se lase așteptate. Părinții au optat însă pentru analgosedare deoarece știau de existența acestei optiuni de la fratele mai mare al copilului, care facuse analgosedare în clinica noastra, tot pentru ca nu fusese cooperant la tratamentele clasice.

Copilului urmau să-i fie făcute obturații cu tratamente de canal și obturații simple.

A ajuns în clinică pe 10 februarie, la ora 14.50, a intrat la tratamente la ora 15.10, moment in care i s-a administrat intravenos anestezicul de către medicul nostru colaborator, medic primar de anestezie și terapie intensivă și au început tratamentele dentare. După maxim 45 de minute de la începerea interventiei, medicul stomatolog si asistenta au observat că starea copilului s-a modificat, medicul anestezist a constatat că saturația de oxigen scăzuse și s-a început protocolul de resuscitare. Ca masură suplimentară, a fost chemată ambulanța, iar echipajul SMURD a transportat copilul la spital pentru monitorizare și investigatii suplimentare.

Menționăm ca tratamentele prin analgosedare se desfasoară fară probleme in clinica noastra din anul 2018, de cand am inceput colaborarea cu medicul primar anestezie si terapie intensiva. Clinica noastra este autorizata de Ministerul Sanatatii pentru realizarea acestui tip de tratamente, iar pana in acest moment, la noi s-au tratat peste o suta de cazuri prin analgosedare, de fiecare data fara incidente.

Raportul preliminar al controlului DSP realizat la TeddyCare arata ca s-au respectat procedurile igienico-sanitare”, se arată în comunicatul clinicii, citat de sursata.ro.