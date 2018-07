Ce accesorii sunt indispensabile pentru biciclete?

Ciclismul este una dintre activitatile cele mai practice in mediul urban, atragand multi adepti din intreaga lume. In prezent, foarte multe orase din Romania dar si din Europa beneficiaza de un numar mare de ciclisti, care contribuie la scaderea noxelor generate de automobile. Bicicletele pot fi intalnite in toata lumea, iar aceasta activitate placuta se adreseaza atat amatorilor, cat si profesionistilor de orice varsta!

Insa, pe langa toate avantajele pe care le aduce pedalatul, exista si o serie de responsabilitati de care ar trebui sa tii cont odata ce esti participant la traficul urban. In primul rand, trebuie sa te informezi cu privire la regulile de circulatie prezente pe teritoriul tarii tale. Pe langa acestea, trebuie sa te asiguri ca esti echipat corespunzator pentru participarea la traficul urban, cu echipamente si accesorii pentru biciclete care iti vor fi de ajutor.

Iata o serie de accesorii pentru biciclete, indispensabile oricui este indragostit de pedalat. Aceste accesorii sunt esentiale si orice ciclist ar trebui sa le detina, indiferent de modelul de bicicleta, sau daca este amator sau profesionist.

Antifurtul

Este important sa ai asupra ta acest accesoriu indispensabil, care te va ajuta sa-ti pastrezi in siguranta bicicleta. Fie ca este vorba de o vizita la un prieten sau de o fuga pana intr-un magazin, gandul ca bicicleta ta este bine securizata va face totul mai usor! In plus, un antifurt de calitate buna va descuraja potentialii hoti.

Iata cateva modele dintre aceste modele de accesorii de biciclete: Antifurturi pliabile, Antifurturi in forma de U, spirala sau lant si antifurturi pentru cadru. Alege si tu unul dintre aceste accesorii de pret si nu vei fi dezamagit!

Lumini

Luminile sunt cu adevarat indispensabile. Acestea confera valoare estetica bicicletei, dar sunt si esentiale pe timpul noptii. Mai mult, este precizat in codul rutier ca orice bicicleta participanta la trafic sa fie prevazuta cu lumina alba sau galbena in fata, iar in spate cu lumina de culoare rosie si un dispozitiv reflectorizant. In prezent, tipurile de lumini au evoluat mult de la vechiul model pe dinam, fiind puternice si adaptabile la viteza de deplasare.

Casca de protectie

Acesta este unul din accesoriile de biciclete de nelipsit, mai ales daca esti participant la trafic. Astfel, vei fi protejat de orice eventuale accidente, indiferent daca esti amator sau profesionist. Asigura-te totusi ca iti alegi o casca de bicicleta de marimea potrivita, altfel risti ca aceasta sa te incurce. Cere sfatul unui specialist din magazinul de biciclete si accesorii pentru biciclete, care iti va alege o masura potrivita.

Bidon cu apa

Este necesar si important sa stai hidratat, mai ales cand faci miscare. Iar in aceste zile toride de vara, un bidon cu apa este de nelipsit, mai ales daca planuiesti o excursie mai lunga. La magazinul Veloteca vei putea gasi aceste accesorii pentru biciclete, in diverse forme, marimi si culori, pentru gusturile fiecaruia!

Bucura-te de pedalat vara aceasta, insa nu uita sa iti echipezi bicicleta cu accesoriile corespunzatoare. Alege sa fii precaut, mai ales in traficul urban, si profita de fiecare moment magic ale plimbarilor!