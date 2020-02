Ce cred românii despre starea economiei mondiale în 2020. Cât de optimiști sunt față de propriile nevoi şi priorităţi

Majoritatea românilor (93%) îşi propun ca în 2020 să fie mai atenţi la propriile nevoi şi priorităţi, iar 81% dintre ei se aşteaptă ca anul acesta să fie mai bun pentru ei comparativ cu precedentul, conform unui studiu global realizat Ipsos, care investighează opiniile cetăţenilor din 33 de state.



Conform sursei citate, 4 din 5 români recunosc că 2019 a fost un an dificil pentru România în general, comparativ cu 65% dintre respondenţii la nivel global care cred acelaşi lucru despre ţara lor.



"Deşi trăim mult mai în prezent faţă de generaţiile anterioare, optimismul românilor se explică şi prin afinitatea acestora pentru acea forţă exterioară, providenţială, care face lucrurile bune să se întâmple. Fie că îi spunem soartă, karma sau Cel de Sus, îi atribuim un scop precis în determinarea calităţii viitorului. Cu alte cuvinte, norocul şi-l face omul cu mâna lui, dar nu singur!", afirmă Oana Cândescu, Qualitative Research manager la Ipsos România.



Totodată, 93% dintre români îşi propun un 2020 în care să fie mai atenţi la propriile nevoi şi priorităţi, dar şi să investească în relaţia cu cei dragi. Acest procent ne situează pe primele 4 poziţii globale (alături de Peru, China sau Mexic), mult peste media europeană de 65%.



Mai detaşaţi faţă de problemele economiei mondiale, românii îşi menţin tonul pozitiv cu privire la predicţiile pentru 2020. 64% dintre cei intervievaţi sunt de părere că economia mondială înregistrează un trend ascendent. La polul opus se află culturile mai "lucide", precum francezii, belgienii, suedezii sau japonezii. Ungurii şi polonezii se situează puţin sub media clasamentului, cu un nivel de acord de 48 şi respectiv 44 de procente, mai semnalează studiul.



Începutul de an aduce o notă idealistă şi vis-a -vis de egalitatea de gen în câmpul muncii: aproape jumătate dintre români anticipează că femeile vor fi cel puţin la fel de bine plătite precum bărbaţii, pe poziţii similare. Peste media mondială (44%) sunt înregistrate percepţiile respondenţilor din India (71%), Turcia (59%) sau Singapore (51%).



"Identitatea devine o opţiune personală, este un mod nou de a vedea viaţa. Diminuarea inegalităţilor de gen este în continuare o problemă atât în societăţile dezvoltate cât şi în cele în curs de emancipare. Teme precum feminismul, incluziunea şi egalitatea stau la baza multor legi dezbătute şi adoptate la nivel global. Studiile ne arată că în ultimi 10 ani au fost promovate mai multe astfel de legi decât în ultima sută de ani la un loc", precizează sursa citată.



La nivel global, peste 57% din populaţia investigată îşi propune să folosească social media cel puţin cu aceeaşi frecvenţă că până în prezent. Românii depăşesc estimările globale, 60% dintre ei afirmând că este puţin probabil să reducă utilizarea reţelelor sociale în 2020. Suntem la egalitate cu Spania şi Ungaria, Belgia fiind şi ea la 1 punct distanţă (59%).



În aceeaşi linie, doar un sfert dintre români se tem că în anul 2020 se vor simţi singuri în cea mai mare parte a timpului. Păstrăm astfel fundamentul culturilor colective balcanice. Culturile individualiste au o viziune mai sceptică: Suedia (35%), Polonia (34%) şi Franţa (31%), subliniază studiul Ipsos.



În 2020, oamenii spun că manifestările publice şi protestele sociale vor fi mai frecvente. Dintre cele 33 de ţări monitorizate, printre cele mai active se numără Franţa (79% - cel mai mare procent din Europa) şi Polonia (65%), urmate la 2 puncte distanţă de Marea Britanie. Japonia şi Singapore se remarcă prin consecvenţă şi asumare, fiind ţările cel mai puţin afectate de potenţiale mişcări sociale. România se situează undeva la mijloc, 45% dintre respondenţi anticipând nelinişti sociale şi în 2020.



Pe de altă parte, preocuparea noastră în ceea ce priveşte pericolele naturale nu pare să atingă cote îngrijorătoare. Jumătate dintre români nu se aşteaptă să fie afectaţi de un astfel de eveniment, cu 11 puncte sub media europeană. Cei mai optimişti sunt ungurii, 7 din 10 afirmând că este puţin probabil că un dezastru natural să îi impacteze în mod direct, urmaţi de olandezi (72%) şi britanici (68%). La polul opus se află Malaysia, Turcia şi India.



Încălzirea globală şi efectele ei rămân o preocupare şi în 2020. Cel puţin la nivel declarativ, 72% dintre români şi 77% din populaţia lumii sunt conştienţi de efectele defectuoase ale stilului nostru de viaţă asupra naturii şi cred că ele se vor resimţi la scară largă şi în acest an.

În acelaşi timp, aproape două treimi dintre români (63%) se aşteaptă ca traficul în zona în care trăiesc să se înrăutăţească. E o cifră ce ne plasează în prima jumătate a clasamentului, peste media globală (58%) sau cea europeană (54%).



"În concluzie, cele cinci predicţii principale ale românilor pentru 2020 sunt: starea economiei mondiale se va îmbunătăţi, temperatura medie va creşte, românii vor petrece mai mult timp online decât în faţa televizorului, traficul va fi mai dificil dar, finalmente, 2020 va fi un an mai bun", precizează reprezentanţii Ipsos.



Studiul Ipsos - al treilea grup mondial de cercetare de piaţă - s-a desfăşurat în perioada 26 noiembrie - 6 decembrie 2019, în rândul a 22.512 de cetăţeni cu vârste cuprinse între 16 şi 64 de ani (respectiv 18-64 ani pentru SUA şi Canada). Interviurile au fost realizate online, pe baza panelului Ipsos. Studiul a acoperit următoarele ţări: Australia, Brazilia, Canada, China, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie, Spania, Statele Unite ale Americii (câte 1.000 de interviuri în fiecare ţară), respectiv Africa de Sud, Arabia Saudită, Argentina, Belgia, Chile, Columbia, Coreea de Sud, Filipine, Hong Kong, India, Israel, Malaysia, Mexic, Olanda, Peru, Polonia, România, Rusia, Singapore, Suedia, Turcia şi Ungaria (câte 500 de interviuri în fiecare ţară).



În România, grupul Ipsos este prezent prin trei entităţi, Ipsos România, Ipsos Interactive Services şi Ipsos Digital, cu peste 1.000 de angajaţi în total. www.agerpres.ro