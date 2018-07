Ce preferă românii să primească de ziua lor

Aproape 25% dintre români spun că preferă să primească, de ziua de naştere, în loc de cadouri, bani pe care să îi folosească aşa cum consideră, iar 18% declară că preferă să primească un singur cadou, mai consistent, din partea tuturor celor care plănuiesc să le facă o surpriză, conform unui studiu realizat de o platformă online, remis miercuri AGERPRES.



Alţi 22% dintre repondenţi spun că s-ar bucura să primească şi unul sau mai multe vouchere la diverse magazine, pentru a avea posibilitatea să-şi aleagă singuri cadoul, arată un sondaj desfăşurat de o platformă online care propune o soluţie inedită de a primi şi a dărui cadouri.



"Cu siguranţă, fiecare dintre noi a primit măcar o dată un cadou nepotrivit sau s-a confruntat cu dificultăţi în alegerea celei mai potrivite soluţii pentru a face o surpriză frumoasă celor dragi, fie că vorbim de zile de naştere sau orice alt tip de ocazie specială. Pornind de la această idee şi de la dorinţa de a diminua riscul cadourilor nedorite sau inutile, am lansat o platformă online care oferă posibilitatea de a primi şi a dărui cadoul perfect de fiecare dată, fie că este vorba de produse, servicii sau chiar diverse experienţe", spune Adina Carapencea, co-fondator al platformei online GiftShare.



Numai 7% dintre cadourile pe care le primesc românii sunt exact ceea ce-şi doresc, iar în peste 27% din cazuri cadourile sunt generale şi nu ţin cont de necesităţi. 15% dintre participanţii la studiul GiftShare spun că adeseori cadourile primite sunt practice, dar impersonale şi, prin urmare, rareori utile. Principalul motiv, cred 47,7% dintre respondenţi, este faptul că persoanele care dăruiesc cadouri fac alegeri fără să fie interesate de ceea ce-şi doresc cei cărora le vor oferi. Aproape o treime (32,8%) afirmă că, deşi îşi doresc un cadou anume, le este greu să le spună direct celor din familie sau prietenilor, mai ales că intervine şi teama că bugetul ar putea fi mai mare decât ceea ce şi-au propus cei dragi să cheltuiască pentru cadou.



Cei mai mulţi dintre respondenţi, mai exact 42%, spun că primesc cadouri de două ori pe an, respectiv de ziua de naştere şi de sărbători, 30% dintre ei de trei până la cinci ori pe an, iar 21% doar o sigură dată, cu ocazia zilei de naştere. La fiecare dintre aceste ocazii, peste 58% dintre participanţii la studiu spun că primesc între două şi cinci cadouri, iar 14,4% primesc între cinci şi zece cadouri. Mai puţin de un sfert (22,5%) primesc, de regulă, un singur cadou din partea întregului grup. Cel mai adesea sunt oferite în dar haine şi încălţăminte (47,5%), produse de înfrumuseţare (32,5%), bijuterii şi accesorii (21,4%).



Cât priveşte valoarea pe care o au, în medie, cadourile primite de respondenţii sondajului GiftShare, 38% apreciază că fiecare dar costă sub 100 de lei, iar 47% cred că fiecare cadou costă între 100 şi 250 de lei. Mai puţin de 1% dintre participanţii la studiu declară că primesc cadouri cu valoare de peste 1.000 de lei, fiind vorba, de regulă, despre un dar primit din partea unui grup. În plus, întrebaţi cât consideră că ar trebui să cheltuiască cineva pentru cadoul pe care îl oferă cu prilejul unui moment special, cei mai mulţi (61%) au răspuns "fiecare cât poate, gestul contează".



Cadourile nepotrivite sau nefolositoare sunt dăruite mai departe altor persoane, atunci când se iveşte ocazia, spun 45% dintre respondenţii şi peste 1,2% recunosc chiar că le aruncă, în timp ce mai puţin de jumătate spun că le păstrează, chiar dacă nu se bucură de ele.