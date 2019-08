Ce spune Dăncilă, despre vizita lui Iohannis în SUA

Prim-ministrul Viorica Dăncilă consideră că preşedintele Klaus Iohannis trebuia să aibă o discuţie "aplicată" cu Guvernul şi Parlamentul înainte de vizita în Statele Unite ale Americii şi că ar trebui să plece cu "anumite linii care să fie abordare în aceste discuţii cu preşedintele Trump".



"Dacă o discuţie are în vedere un plus pentru România şi o consolidare a relaţiilor cu România avem deschiderea de a implementa anumite lucruri. Pentru mine este foarte important ca tot ceea ce aduce bun, toate proiectele bune pentru România, să le implementez. Mi-aş dori să vină dl preşedinte cu anumite aspecte care să consolideze această relaţie şi care să fie benefice pentru România. (...) Cu toate că eu cred că discuţia trebuia să fie aplicată, înainte, şi cred că ar fi trebuit să plece de la Guvern anumite direcţii, anumite linii care să fie abordate în aceste discuţii cu preşedintele Trump", a declarat Dăncilă, duminică, la Antena 3.



Ea a precizat că vizita preşedintelui este importantă, însă mult mai important este cu ce se întoarce.



"Întotdeauna am crezut şi cred că trebuie să existe o cooperare pe proiecte importante pentru ţară între preşedintele României, Guvern şi Parlament şi cred că această discuţie dl. preşedinte trebuia să o aibă şi cu Guvernul şi cu premierul, dar şi cu Parlamentul. Este foarte bine că dl preşedinte face această vizită, este o vizită importantă, dar mult mai important e cu ce vii din această vizită, ce rezultate obţii în urma acestei vizite, pentru că dacă mergem într-o vizită doar pentru a face fotografie nu cred că este un lucru care să aducă beneficii României", a spus Dăncilă.



Premierul consideră că este normal ca la întoarcere preşedintele să spună ce a obţinut.



"Bineînţeles că eu îmi doresc şi ne-am dorit întotdeauna o relaţie transatlantică foarte bună şi am militat pentru acest lucru şi este important pentru noi acest lucru pentru să Statele Unite ale Americii este partenerul strategic în securitatea României, dar eu cred că la întoarcere este normal ca dl. preşedinte să vină în faţa românilor şi să spună: am obţinut pentru România asta, asta şi asta. Pentru că este important ca la o vizită oficială să discuţi şi despre probleme ale României, despre alte aspecte care pot lega, pot consolida relaţiile dintre România şi SUA", a spus Dăncilă. AGERPRES