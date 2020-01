Ce spune Firea despre BMW-urile achiziţionate de o companie municipală: Multe capitale europene pun la dispoziţie maşini închiriate

Lucian Alecu

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, referitor la cele 15 BMW-uri electrice achiziţionate de Compania Municipală de Managementul Transportului, că multe capitale europene pun la dispoziţia cetăţenilor maşini închiriate.



Întrebată luni, după întrevederea cu ministrul Mediului, Costel Alexe, de ce au fost cumpărate cele 15 BMW-uri electrice, ea a răspuns: "Compania Municipală de Managementul Transportului a anunţat, prin Consiliul de Administraţie, că doreşte să contribuie la mijloace alternative de mobilitate, prietenoase cu mediul şi că doreşte să ia în achiziţie aceste autoturisme pentru a le putea închiria, bineînţeles, către cetăţeni. Acest lucru se întâmplă şi în acest moment. Nu este o noutate, sunt multe capitale europene care pun la dispoziţia cetăţenilor maşini închiriate pentru a face anumite deplasări, anumite drumuri, bineînţeles maşini prietenoase cu mediul, electrice sau hibrid, astfel încât să renunţe la autoturismul personal".



Ea a precizat că a solicitat un raport Direcţiei Guvernanţă Corporativă. "Am văzut şi eu informaţiile din presă, am solicitat, de asemenea, Direcţiei Guvernanţă Corporativă un raport pe care-l aştept în această după-amiază (...) şi cu siguranţă vă voi pune la dispoziţie şi cifrele care reprezintă profitul înregistrat de această companie, în urma închirierii acestor maşini electrice", a arătat Firea.



Întrebată de presă dacă două dintre maşini sunt la şefi din instituţie, primarul general a replicat: "Nu, nu sunt la şefi. Am înţeles că au fost acordate unor subordonate ale Primăriei Capitalei din domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale. Să ştiţi că nu se duc la şefi maşinile bune. Dacă vă referiţi la mine, eu merg de 3 ani cu acelaşi Duster".

