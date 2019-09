Ce spune Mihai Fifor despre candidatura Rovanei Plumb: Este o procedură suspendată, așteptâm decizia oficială CE

Secretarul general al PSD, vicepremierul Mihai Fifor, a declarat vineri că în cazul Rovanei Plumb nu este vorba despre un eşec, ci despre o procedură suspendată, în condiţiile în care săptămâna viitoare va avea loc o nouă audiere.



"De ce ziceţi că este un eşec? Este o procedură suspendată. Aşteptăm să vedem ce comunică în mod oficial Comisia. Înţeleg că săptămâna viitoare va avea loc o nouă audiere. Am înţeles că, până în momentul de faţă, nimeni nu a reuşit să formuleze ceva concret împotriva Rovanei Plumb, se pare că este mai mult o chestiune de neconcordanţă între legislaţia ţării şi ce se întâmplă la Parlamentul European. Rovana Plumb a arătat în faţa comisiei unde a fost audiată care sunt documentele, s-a probat cu documente, aşteptăm să vedem ce se întâmplă mai departe", a declarat Fifor, după ce a participat la festivitatea depunerii jurământului de către studenţii anului I ai Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".



El spune că a constatat "cu toată tristeţea" lipsa de unitate atunci când este vorba despre interesele ţării.



"Am văzut din nou, cu toată tristeţea, cum nu reuşim să fim uniţi nici acasă, nici în afara ţării, atunci când este vorba de interesele României", a spus vicepremierul.



Comisia JURI a PE nu le-a dat undă verde, joi, celor doi candidaţi la posturi de comisari europeni - Rovana Plumb (din partea României) şi Laszlo Trocsanyi (din partea Ungariei) - să participe la următoarea etapă a procedurii de audiere, care urma să aibă loc săptămâna viitoare, din cauza unor conflicte de interese, potrivit unui comunicat al Grupului Verzi/ALE.



Rovana Plumb a susţinut ulterior că nu a primit nicio comunicare oficială de la Comisia Juridică a Parlamentului European, după audierea sa în calitate de candidat la postul de comisar european pentru Transporturi.



"Azi am oferit colegilor europarlamentari din Comisia Juridică, aşa cum mi-au solicitat, clarificări suplimentare. Prevederi diferite au făcut să existe diferenţe între declaraţia financiară conform Codului de conduită al comisarilor depusă la Bruxelles şi declaraţia de avere depusă în România. Până la această oră nu am primit nicio comunicare oficială din partea Comisiei Juridice în urma audierii mele", a precizat Plumb, într-o declaraţie de presă. AGERPRES