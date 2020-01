Ce spune Ministrul Muncii, despre creşterea vârstei de pensionare: Românii vor să se pensioneze cât mai devreme

Lucian Alecu

Decizia privind majorarea vârstei legale de pensionare trebuie foarte bine cântărită, pentru a da celor care doresc posibilitatea să muncească şi după împlinirea vârstei de pensionare, dar şi pentru a ţine cont de o tendinţă din societate, aceea de a munci cât mai puţin, de a se pensiona cât mai devreme, a declarat joi ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru.



"Decizia trebuie foarte bine cântărită, am şi eu semnale în sensul în care simt că în societatea românească oamenii vor să se pensioneze cât mai devreme. Mulţi dintre cei care sunt aproape de vârsta pensionării îşi pun problema să se pensioneze cât mai devreme. Există o tendinţă în societatea românească de a munci cât mai puţin şi cred că trebuie o justă măsură pentru a da, într-adevăr, posibilitatea celor care doresc (să muncească după împlinirea vârstei actuale de pensionare, n.r.), dar în acelaşi timp de a ţine cont de o tendinţă pe care o văd şi eu în societate, de aceea nu mă grăbesc să iau decizii în lipsa unei discuţii", a precizat Violeta Alexandru.



Aceasta a afirmat că discuţiile instituţionale pe care le au oficiali din cadrul Ministerului Muncii pe subiectul posibilităţii creşterii vârstei de pensionare vor fi urmate de o dezbatere publică pe acest subiect.



"Constatând că în toată Europa există o discuţie şi o preocupare faţă de acest subiect şi ca urmare a nevoii de a înţelege în ce măsură se pot găsi măsuri active pentru a-i stimula pe cei care doresc, subliniez acest lucru, să desfăşoare în continuare o activitate peste vârsta limită de pensionare, am început să analizăm, în interiorul Ministerului, fiind departe de a vorbi despre o decizie în acest sens, respectiv despre măsuri concrete pe care le văd deja clar ca întâmplându-se în perioada următoare, am început să documentăm subiectul. Nu cred că e de luat o decizie în această privinţă fără o dezbatere în societate, faţă de experienţa pe care am văzut-o la nivel european în reuniunea pe care am avut-o cu miniştrii Muncii de acum câteva săptămâni, ţări europene importante sunt preocupate activ de această chestiune", a explicat Violeta Alexandru.



Ministrul Muncii a apreciat că nivelul mai mic al speranţei de viaţă din România faţă de cel din alte state europene obligă la realizarea unei dezbateri publice în societatea românească pe subiectul posibilităţii creşterii vârstei de pensionare.



"Faţă de preocuparea colegilor mei (europeni, n.r.), personal găsesc că numai sub aspectul diferenţei care există între speranţa de viaţă din România şi cea din alte ţări, merită să facem mai întâi o dezbatere, merită să vedem cum îmbrăţişează societatea şi care sunt reacţiile pe care aceasta ni le dă cu privire la o eventuală măsură. Suntem departe de a lua o decizie, însă văzând de la nivel european o tendinţă a ţărilor membre UE de a genera o schimbare în această privinţă, m-am simţit datoare să documentăm şi noi, astfel încât, pe măsură ce se conturează propuneri, scenarii, dacă vom veni cu mai multe variante le vom scoate în dezbaterea publică şi, în funcţie de cum reacţionează societatea, se va trece la măsurile care se impun", a declarat Violeta Alexandru.



Aceasta a precizat că e conştientă că o astfel de măsură ar avea un impact mai mare în sistemul public decât în cel privat.



"Ceea ce ştiu de la începutul acestei documentări este că o eventuală decizie pe acest subiect are de fapt un impact în sistemul public mai mult decât îl are în cel privat. Astăzi şi în sistemul privat poţi să ajungi la o înţelegere cu cel cu care lucrezi, dacă are nevoie de serviciile tale şi să ţi le oferi în continuare. În fapt, măsura va genera un impact în sectorul public, sunt conştientă de acest lucru, de aceea nu mă grăbesc să vă anunţ nişte decizii imediate pentru că nu sunt în acest punct. Pe măsură ce concluzionăm pe o variantă intermediară, vom dezbate în societate, nu se va lua nicio măsură în lipsa acestei discuţii", a menţionat Violeta Alexandru.



Ministrul Muncii a adăugat că ar fi absurd să se decidă creşterea vârstei de pensionare în cazul în care societatea ar respinge în unanimitate această variantă.



"E foarte bine că se generează reacţii, e foarte bine, mai grav este să luăm decizii în birou, cu uşa închisă, şi să nu ţinem cont de ceea ce oamenii ne transmit ca semnale. Este absurd să luăm o decizie pe care societatea ţi-o respinge în unanimitate. Voi fi atentă la toate aceste reacţii, vom dezbate şi se va trece la o concluzie a noastră, a echipei guvernamentale, împreună cu cei care ne vor trimite reacţii", a încheiat Violeta Alexandru.



Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, miercuri, că în prezent România nu este pregătită pentru pensionarea obligatorie la 70 de ani.



"În momentul de faţă nu cred că România este pregătită pentru pensionare obligatorie la 70 de ani, însă cred că se impune o discuţie în spaţiul public ca dacă persoanele doresc să opteze pentru creşterea vârstei de pensionare, atunci să o facă, dar nu cred că vom ajunge în curând la o creştere obligatorie a vârstei de pensionare", a spus Turcan într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.



Ea a arătat că acest subiect privind posibilitatea optării pentru creşterea vârstei de pensionare a fost lansat în dezbatere publică.



"Se lucrează la un proiect. Dacă vă aduceţi aminte, există şi în Camera Deputaţilor un astfel de proiect prin care să poţi să optezi pentru a putea lucra până la 70 de ani. Dacă se va ajunge la concluzia că există o susţinere pentru această idee, este posibil să luăm această măsură. În momentul de faţă, nu cred că poate fi pusă problema pensionării obligatorii la 70 de ani", a spus vicepremierul Turcan.

