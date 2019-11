Ce spune Primăria Capitalei despre sistarea agentului termic la 'Marie Curie': Spitalele au obligaţia să asigure o sursă suplimentară de căldură

RADET a informat încă din data de 15 noiembrie conducerea Spitalului "Marie Curie" despre lucrările ce vor fi efectuate, precizează marţi Primăria Capitalei, care afirmă că orice unitate spitalicească are obligaţia de a asigura câte o sursă suplimentară pentru fiecare agent termic, respectiv apă caldă şi căldură.



Precizarea PMB vine în contextul în care Spitalele "Marie Curie" şi "Nicolae Robănescu" din Capitală au rămas, luni seara, fără apă caldă şi căldură de la reţeaua de termoficare, din cauza unor lucrări estimate să dureze 48 de ore.



"În ceea ce priveşte situaţia unităţilor medicale din zona menţionată, subliniem faptul că orice unitate spitalicească are obligaţia de a asigura câte o sursă suplimentară pentru fiecare agent termic, respectiv apă caldă şi căldură, conform Normativului NP-015-1997 privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor aferente acestora: 'În vederea asigurării continuităţii în livrarea de energie termică se vor lua măsurile corespunzătoare, astfel încât să existe însă o sursă suplimentară pentru fiecare agent termic'. Reprezentanţii RADET au informat încă din data de 15 noiembrie conducerea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "MS Curie" Bucureşti de lucrările ce vor fi efectuate, astfel încât aceasta să poată lua măsurile necesare, conform obligaţiilor legale ce îi revin", informează PMB, într-un comunicat.



Primăria adaugă că în zona Progresul din sectorul 4 RADET efectuează o lucrare importantă de refacere a magistralei CET Progresul, magistrală ce alimentează jumătate din sectorul 4 şi care are o vechime de 34 de ani.



"După oprirea furnizării agentului termic de săptămână trecută, au fost efectuate verificări suplimentare ale magistralei şi s-a constatat că sunt şi alte tronsoane afectate. Pentru a asigura continuitatea serviciului de alimentare cu energie termică, s-a luat decizia de către RADET de a întrerupe furnizarea de energie termică, începând de luni, 18 noiembrie 2019, timp de 48 de ore, pentru a înlocui conducta afectată, operaţiune absolut necesară pentru ca, în această iarnă, să nu mai existe avarii în zonă", se arată în comunicat.



Directorul Companiei Termoenergetica, Alexandru Burghiu, a declarat, luni, că furnizarea apei calde şi a căldurii va fi întreruptă timp de 48 de ore la Spitalele "Marie Curie" şi "Nicolae Robănescu" din cauza lucrărilor la reţeaua de termoficare. El a precizat că, potrivit legislaţiei, cele două unităţi ar trebui să aibă o sursă alternativă de apă caldă şi căldură, dar un astfel de cazan, deşi există, nu este funcţional din punct de vedere tehnic.



Ministerul Sănătăţii a solicitat, luni seara, Primăriei Capitalei rezolvarea de urgenţă a problemelor care au dus la lipsa apei calde şi a căldurii la Spitalul "Marie Curie" şi la Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie "Dr. Nicolae Robănescu".

AGERPRES