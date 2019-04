Ce spune Radu Tudor, despre referendumul inițiat de Klaus Iohannis

Președintele Klaus Iohannis a declanșat procedurile în legătură cu organizarea unui referendum în aceeași zi cu alegerile europarlamentare, 26 mai.

Guvernul este instituția ce trebuie să organizeze din punct de vedere logistic acest referendum. El va costa aproximativ 20 milioane euro, scrie Radu Tudor pe blogul său.

„Dupa 2 runde in care presedintele s-a consultat cu ONG-uri anti-PSD si cu asociatiile magistratilor, se pare ca partidele politice nu vor fi chemate la consultari la Cotroceni.

Procedura intra asadar in linie dreapta. Din mai multe surse liberale, a reiesit ca posibila intrebare la referendum va fi una tintita impotriva presedintelui PSD Liviu Dragnea.

Intrebarea se va referi la acordul/dezacordul cetatenilor romani in legatura cu acceptarea in functii publice a persoanelor cu o condamnare penala. Pentru acest tip de initiativa, reprezentantii USR au strans deja cateva sute de mii de semnaturi (Fara penali in functii publice). Sunt sanse de 51% ca aceasta sa fie intrebarea, fara a fi insa imposibila o schimbare de ultim moment.

Daca PSD va decide sa boicoteze acest referendum, sunt slabe sanse ca el sa fie validat.

Potrivit Constitutiei Romaniei, referendumul are caracter consultativ. El nu are putere de lege. In schimb, rezultatul sau, chiar in cazul invalidarii din cauza lipsei numarului de voturi necesare, ar putea fi o tema predilecta in batalia pentru alegerile prezidentiale.

Bazandu-se pe aceeasi tema a “penalilor”, PNL a obtinut un rezultat slab la parlamentarele din 2016 (20 %), iar PSD un scor nesperat de mare (46%).

S-a comentat deja in media faptul ca acest referendum ar putea fi mai degraba un ajutor politic dat de presedintele Iohannis celor de la USR in dauna celor de la PNL.

De la declansarea acestui subiect in spatiul public si a iesirilor repetate cu limbaj extrem de dur la adresa PSD si a lui Liviu Dragnea, presedintele Iohannis a scazut cateva procente in sondaje.El ramane insa pe primul loc in optiunea de vot la prezidentialele din noiembrie-decembrie de anul acesta, in cercetarile a 4 institute de sondare a opiniei publice”, mai scrie Radu Tudor.

Sursa: radu-tudor.ro