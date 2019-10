Ce spune Sorina Pintea, despre amânarea rezidenţiatului: Din punct de vedere legislativ, nu există nicio soluţie

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, la Iaşi, că nu ştie când va fi organizat examenul de rezidenţiat, deşi propunerea este pentru 8 decembrie.



"Îmi este greu să vă spun în acest moment când va avea loc examenul de rezidenţiat. Propunerea noastră de 8 decembrie rămâne valabilă. Vedem ce se întâmplă pe scena politică", a răspuns ministrul Sănătăţii jurnaliştilor care au întrebat care este data la care se va organiza examenul de rezidenţiat.



Sorina Pintea a explicat, într-o conferinţă de presă, că examenul de rezidenţiat a fost amânat la propunerea Ministerului Sănătăţii pentru că, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru a se putea susţine acest examen este nevoie de elaborarea a şapte ordine de ministru care ar fi trebuit să fie semnate şi de Ministrul Educaţiei.



Conform sursei citate, trei dintre aceste ordine, conform legii, sunt comune cu Ministerul Educaţiei şi se referă la metodologia de organizare a concursului, la comisiile pe centre şi comisia centrală şi repartizarea locurilor şi posturilor pe specialităţi.



"Aş dori să precizez, pentru a nu ştiu câta oară, că nu are nicio legătură cu politica faptul că s-a propus amânarea rezidenţiatului, ci faptul că, din punct de vedere legislativ, nu există nicio soluţie. Ca să modifici o OUG, aşa cum am auzit în spaţiul public, ai nevoie de avizul Ministerului Educaţiei, care este şi co-iniţiator, pentru că este vorba de un proces de învăţământ. Ultima soluţie ar fi adoptarea în Parlament a unei modificări legislative. Este singura chestiune care se poate face. Vă spun foarte sincer că nu mi-a trecut prin gând că cineva nu îşi îndeplineşte atribuţiile din fişa postului, acesta numindu-se preşedintele României, care avea şi părerea Curţii Constituţionale. Am verificat, din 2013 aceste ordine comune se semnau sau se publicau în Monitorul Oficial pe 12 - 13 octombrie, pentru că în lege spune că examenul pentru rezidenţiat se organizează în trimestrul patru al fiecărui an", a declarat ministrul Sorina Pintea.



Ea a ţinut să precizeze că acuzaţiile conform cărora Ministerul Sănătăţii ar fi putut organiza mai repede acest rezidenţiat sunt nefondate.



"Cel mai devreme s-au semnat pe 5 octombrie. Noi am solicitat un punct de vedere al juriştilor atât din Ministerul Educaţiei, cât şi din Ministerul Sănătăţii, Educaţia răspunzându-ne în scris că nu există nicio posibilitate ca aceste documente să fie semnate. Mi s-a mai spus că aş fi putut forţa trei ordine de ministru semnate doar de Ministrul Sănătăţii. Ordinele acestea nu mai erau legale dacă le semnam doar eu. Să spunem că acest concurs s-ar fi desfăşurat. Vă imaginaţi ce însemna ca un absolvent să facă o contestaţie. Se anula tot concursul. Nu am vrut nicio clipă să vulnerabilizez acest examen. În continuare spun că, dacă fiecare ne-am fi făcut treaba, nu am fi avut aceste probleme", a mai spus Sorina Pintea.

