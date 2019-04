Ce spune Sorina Pintea despre atacul preşedintelui Iohannis la adresa Guvernului: „Președintele ar trebui mai bine consiliat”

Sorina Pintea, actualul ministru al Sănătății a catalogat declarațiile recente ale președintelui Klaus Iohannis ca fiind nefondate, adăugând că nu se știe criteriile prin care a ajuns la asemenea concluzii în domeniul medical.

„Actul medical înseamnă și spitale curate. Președintele a aflat acum dificultățile cu care se confruntă spitalele regionale.

Observ că are alte unități de măsură în evaluarea sănătății. Vreau să mărturisesc că am verificat câteva secții prin sondaj, si am ajuns într-o secție unele lucrurile erau scăpate de sub control, mai ales din punct de vedere ingenico-sanitare.

Domnul președinte nu a fost bine consiliat în problema sănătății. Are mai multe puncte pe care le-a îndeplinit, ar trebui să fie informat în ceea ce privește investițiile spitalelor”. Antena 3