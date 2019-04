Ce spune Sorina Pintea despre la OUG privind introducerea sistemului de coplată

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat vineri că proiectul de ordonanţă care prevede acordarea dreptului furnizorilor privaţi de servicii medicale de a încasa bani de la pacienţi pentru diferenţa dintre costul real şi sumele decontate de Casa de Asigurări are caracter de urgenţă şi a afirmat că pacientul "va putea alege între public şi privat".



"Oricum, un pacient dacă se duce în privat, plăteşte. (...) Până la urmă, trebuie să scoatem şi privatul din zona gri, pentru că în anumite situaţii ne folosim de privat. Ei sunt cei care completează sistemul de stat acolo unde noi nu putem face faţă. Această ordonanţă are un caracter de urgenţă pentru că după ea urmează alte două acte normative care trebuie adoptate, astfel încât de la 1 iulie să intrăm cu noul Contract cadru, cu noile norme. Acesta era caracterul de urgenţă, nu ascunzişuri sau subterfugii. Noi am făcut un tarif global, iar suma pe care instituţiile private o vor putea încasa pe anumite tipuri de servicii va fi tocmai acea diferenţă, dar pacientul va putea alege între public şi privat", a afirmat Pintea la o dezbatere publică.



Potrivit ministrului, tariful serviciilor trebuie să corespundă cu costul real al procedurilor necesare efectuării unui act medical.



"Tariful serviciilor trebuie să corespundă cu costul real al procedurilor necesare efectuării unui act medical. (...) Din total fond, 6,71% sunt banii utilizaţi de firmele private. Discutăm despre o sumă foarte mică. Această chestiune poate crea un sistem concurenţial benefic pentru pacient între stat şi privat", a arătat ministrul.



Preşedintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private - PALMED, Cristian Hotoboc, a spus că unităţile medicale private nu vor lua bani de la pacienţi pentru pachetele medicale de bază.



"Niciodată nu o să luăm bani pentru analize uzuale. Asta urmează să discutăm în contractul cadru. O să fie un pachet de bază şi la analize şi la radiologie pe care nu va încasa nimeni nimic în privat - furnizor privat. Asta o să scriem în contractul cadru, pentru că noi acum modificăm legea 95 ca să putem să modificăm Contractul cadru. Pentru pachetele de bază nimeni nu va încasa niciun leu. Pentru analize speciale, pentru alte investigaţii de înaltă performanţă - RMN, CT la care Casa nu poate să acopere costul real, acolo se va pune problema şi doar a unei părţi din acea investigaţie", a explicat Hotoboc.



Reprezentantul Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune Rozalina Lepădatu a spus că doreşte ca pacientul să aibă acces la servicii de calitate indiferent unde se desfăşoară acestea, în sistemul public sau în cel privat.



"Mă gândeam dacă nu ar fi mai bine să luăm în calcul şi să reconsiderăm modul de calcul al serviciilor medicale, ca să nu mai existe aceste diferenţe între privat şi public, astfel încât aceste influenţe salariale să fie incluse la un moment dat costul serviciului medical. (...)Vrem ca pacientul să aibă acces la servicii de calitate, indiferent unde se desfăşoară acestea, în sistemul public decontat de stat sau privat. Problema noastră este să ne asigurăm că aceste modificări nu vor afecta pacienţii major. (...) Vreau să mă asigur că nu vor fi create abuzuri, pentru că sunt multe persoane care nu au educaţie sau în vârstă şi să nu se creeze un sistem de cartel în care la un moment dat pacientul să nu aibă unde să se ducă şi peste tot să i se impună acelaşi ...Vreau să existe un plafon. Vrem să fim siguri că pacienţii vor fi protejaţi", a afirmat reprezentantul APAA.



"Avem nevoie de spitale private pentru că sunt motorul calităţii. Avem nevoie de instituţii private. (...) Marea majoritate a pacienţilor plătesc analize medicale. Unii mor pentru că nu au bani", a afirmat preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor, Vasile Barbu.



Proiectul pus în dezbatere publică urmăreşte o abordare legislativă unitară, care este necesară pentru a da posibilitatea persoanelor asigurate în sistemul public de asigurări sociale de sănătate să beneficieze de servicii medicale la furnizorii privaţi aflaţi în contract cu CNAS, cu plata de către asigurat numai a diferenţei dintre tariful furnizorului privat şi cel suportat de CNAS, cu informarea şi acordul în prealabil al acestuia. AGERPRES