Cei 40 trimiși să aducă turiști în Romania

Scandalul început anul trecut după închiderea birourilor de promovare externă a României se încheie acum, printr-o Hotărâre de Guvern care deschide 20 de birouri în locul celor opt care existau inițial. Fostul ministru al Turismului, Mircea Dobre, a decis să le închidă în urma unui raport al Curții de Conturi, care arăta că structurile respective au funcționat cu foarte multe nereguli, încălcând inclusiv legislația internațională, dar nici nu-și justificau cheltuiala de un milion de euro pe an, prin numărul de turiști străini care ajung în România. S-au mai descoperit și câteva sute de mii de euro lipsă, însă piața de turism l-a atacat pe ministru. Acum se vor redeschide, dar se și înmulțesc, deși nu s-a făcut niciun studiu care să demonstreze necesitatea lor.

Din primele calcule, pentru noile birouri de turism, care se vor deschide în 20 de țări, vom plăti, din bugetul statului, 400.000 de euro pe lună, deci se va depăși cu mult suma inițială, de un milion de euro pe an, deși Curtea de Conturi a constatat că nici aceea nu se putea justifica, prin rezultate. Cu alte cuvinte, deși activitatea acestor birouri externe a fost considerată eficientă doar de către cei direct interesați de respectivele posturi foarte bine plătite și de partenerii lor de business din țară și din străinătate, România le redeschide acum, dar mai adaugă pe listă alte 12 țări în care să se facă promovarea României ca destinație turistică. În plus, în loc de un singur reprezentant la fiecare birou, vom avea câte doi, iar statul român plătește inclusiv cheltuielile de întreținere pentru familiile acestora, în care se includ intervențiile chirurgicale, școala copiilor și chiar concediile. Totuși, acești profesioniști ai turismului sunt absolut necesari pentru promovarea imaginii României în lume, cu simpla condiție ca ei chiar să știe ce fac, pentru că altfel pot declanșa inclusiv conflicte diplomatice, dincolo de eficiența sau ineficiența lor pentru a aduce cetățeni străini să ne viziteze țara.

Demersuri pentru intrarea în legalitate

Executivul a adoptat joi, la propunerea ministrului Turismului, Bogdan Trif, o hotărâre de guvern privind modificarea HG 24/2017 privind funcţionarea Ministerului Turismului care prevede, printre altele, înfiinţarea a 20 de birouri de promovare turistică externă a României. Dintre cele 20 de birouri, două vor fi în China, iar unul in Brazilia, fără a exista un studiu de piață care să arate necesitatea acestora. Ministrul Bogdan Trif a ținut să precizeze că repară o eroare făcută, anul trecut, de predecesorul său, fără a ține cont de elementele care au determinat decizia de închidere a birourilor. „Decizia fostului ministru de a închide pur şi simplu birourile din cauza incapacităţii de a le gestiona în mod eficient a fost profund greşită şi este reparată acum prin acest act normativ. De la preluarea mandatului, am luat mai multe măsuri pentru a accelera numirea ataşaţilor în turism şi de a limita, astfel, perioada în care România nu beneficiază de contact direct cu pieţele prioritare pentru dezvoltarea turismului. Decizia de a întrerupe brusc activitatea de promovare externă a produs prejudicii turismului românesc pe care nu le mai puteam tolera”, a declarat ministrul Turismului. Fostul ministru, Mircea Dobre, arată că, de fapt, el este cel care a început demersurile pentru a redeschide birourile externe, dar astfel încât să funcționeze în perfectă legalitate și să se poată estima eficiența lor. „În anul 2017 am explicat foarte clar că acele birouri au fost desființate, în urma neregulilor descoperite și explicate în rapoartele Curții de Conturi a României, dar și ca urmare a faptului că nu îndeplineau minimele criterii de drept internațional. Pentru cei care nu cunosc legislația internațională, precizez că în lipsa unui statut diplomatic, persoanele care au reprezentat România, la acele birouri externe, pur și simplu nu îndeplineau condițiile necesare pentru a face acest lucru. În timpul mandatului meu de ministru am modificat ordonanța 58/1998, act normativ în care a fost introdusă noțiunea de "atașat în turism" (Ordonanța 15/2017 art. 2 litera "S"), tocmai pentru a crea acest cadru legal necesar pentru redeschiderea birourilor externe, în perfectă legalitate. Ulterior, Ministerul nu a făcut altceva decât să realizeze o Hotărâre de Guvern care a fost adoptată în ședința de Guvern din 13 septembrie 2018”, explică Mirca Dobre.

Ar face mai bine ministrul Trif să explice pe ce studiu de piață se bazează pentru a desemna câte doi reprezentanți în loc de unul singur, așa cum au toate celelalte ministere. Mircea Dobre, fostul ministru al Turismului

De calitatea profesională a reprezentanților României la birourile externe depinde atât imaginea țării noastre ca destinație turistică, dar și soarta românilor care ar putea avea probleme în respectivele țări, în timp ce se află în vacanță.

Nu există studii care să fundamenteze calculele

Ministrul Bogdan Trif nu a dat nicio explicație pentru numărul de reprezentanți sau țările pe care le-a ales pentru noile birouri externe. „Ministerul Turismului crește numărul posturilor cu 50 de noi funcții, dintre care 40 vor fi ocupate de atașații de turism, iar 10 de personalul suport pentru activitatea ce urmează a fi derulată de aceștia. Ar fi interesant dacă ministrul Turismului ar putea prezenta publicului fundamentarea numărului de 40 de posturi de atașati de turism. S-a stabilit acest număr în baza căror studii de piață sau analize privind activitățile ce ar urma să fie derulate pe spațiile unde vor activa acești atașați? Ce studiu justifică prezența a două persoane pentru același post, în condițiile în care Ministerul Muncii, Ministerul Agriculturii sau Ministerul Apărării au câte un singur atașat în fiecare ambasadă”, mai spune fostul ministru, Mircea Dobre.

Profesioniștii, nemulțumiți de decizia lui Dobre

Primii care l-au atacat pe fostul ministru al Turismului, Mircea Dobre, au fost, bineînțeles, cei direct afectați de închiderea birourilor externe, adică reprezentanții României în cele opt țări care ar fi trebuit să-și trimită cetățenii să ne viziteze țara. Printre cei mai afectați s-a atrătat reprezentantul României în Statele Unite ale Americii, Mihai Alb, un foarte apreciat profesionist în domeniu, care deținea, de altfel, și pagina web de promovare a turismului românesc, care avea rolul de a completa informația din cea oficială. Mihai Alb plătea factura celei de-a doua pagini de promovare a României pe numele lui, pentru că tot pe numele lui era cumpărat și domeniul online. Anul trecut, neplata facturii a condus la un alt mare scandal, numai că vina nu era a ministerului și nici a ministrului.

Criteriile de selecție pentru reprezentanți sunt necunoscute.