Centenarul şi minorităţile

Asociația interetnică „ANIMA FORI” organizează marţi, 13 noiembrie, la ora 13.00, în sala „N. Bălcescu” a Parlamentului României, conferința „Centenarul Marii Uniri și rolul minorităților naționale la dezvoltarea societății românești”. Evenimentul, organizat cu sprijinul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă din Camera Deputaţilor şi vizează promovarea culturii și valorilor identitare prin care acestea au contribuit la dezvoltarea statului român modern.

La dezbateri sunt invitați membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor, reprezentanți din partea Academiei Române, Departamentului pentru Relații Interetnice, ai Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, ai Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, ai Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, cercetători și profesori din cadrul unor universități din Roma, București, Târgu Mureș, Cluj-Napoca,Sibiu.

Programul dezbaterilor va fi structurat pe trei paneluri - ”Centenarul Marii Uniri”, ”Minoritățile naționale în ultima sută de ani” și ”Tabloul minorităților naționale”. Fiecare panel include susținerea de discursuri pe teme precum:

Centenarul Marii Uniri: Contextul istoric și politic al Marii Uniri; Contribuția minorităților naționale la momentul istoric din 1918; Personalități marcante ale Marii Uniri; Aportul Bisericilor la înfăptuirea idealului de unitate a neamului românesc;

Minoritățile naționale în ultima sută de ani: Evoluția drepturilor minorităților naționale 1918 - 2018; Cadrul legislativ românesc în domeniul respectării drepturilor minorităților naționale; Instituții și organisme nonguvernamentale din România care acționează pentru promovarea/protejarea drepturilor minorităților;

Tabloul minorităților naționale: Valorile cultural-identitare și aspirațiile minorităților naționale.

În cadrul conferinței „Centenarul Marii Uniri și rolul minorităților naționale la dezvoltarea societății românești” va fi oferită o broşură bilingvă realizată de Asociația „Anima Fori”, cu sprijinul Ministerului Culturii și Identității Naționale, în baza proiectului strategic dedicat Centenarului Marii Uniri admis în cadrul sesiunii de selecție a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918 - 2018) şi a primului război mondial.

Tematica lucrării are în promovarea elementelor identitare ale minorităţilor etnice, istoria şi evoluţia relaţiilor cu populația majoritară, contribuţia la patrimoniul cultural comun (personalităţi exemplare), exemple de colaborare pentru dezvolarea economică, culturală, științifică etc., cadrul juridic şi aspecte legate de protecţia minorităţilor. Prin această lucrare distribuită in medii universitare, diplomatice, biblioteci şi către mass-media, ne dorim să oferim un cadru de promovare a minorităţilor naţionale din România.