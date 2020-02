CFR Călători suplimentează capacitatea trenurilor cu peste 44.000 de locuri la sfârşit de săptămână

Potrivit sursei citate, conducerea CFR Călători a decis suplimentarea numărului de locuri pe parcursul întregii săptămâni şi în special în zilele de weekend când cererea este mult mai mare. Suplimentarea s-a făcut punctual acolo unde dispeceratul a constatat o cerere foarte mare.



"Generalizăm suplimentarea începută acum două săptămâni pe Valea Prahovei, continuată în Moldova şi apoi în toate zonele din ţară, aglomerate la sfârşit de săptămână. Ceea ce la început părea o excepţie fericită, rezultată din ideile şi entuziasmul echipelor noastre de specialişti din toată ţara, se transformă rapid în sistem. Un sistem care se va aplica săptămână de săptămână pentru a scoate maximum din parcul modest pe care îl avem în acest moment, urmărind două obiective simple: cât mai mulţi călători mulţumiţi transportaţi şi încasări mai mari pentru companie" a declarat Dan M. Costescu, directorul general al CFR Călători.



Vineri şi sâmbătă au circulat cu vagoane suplimentare toate trenurile pe rutele aglomerate. Spre exemplu, trenurile IR 1623 Bucureşti - Sibiu (578 de locuri faţă de 310 într-o zi obişnuită), IR 1586 Constanţa - Braşov (688 de locuri faţă de 366 într-o zi obişnuită ), IR 1594 Craiova - Bucureşti (764 de locuri faţă de 478 într-o zi obişnuită) sau IR 1744 Baia Mare - Timişoara Nord (220 de locuri faţă de 110 într-o zi obişnuită).



Volumul maxim de trafic se înregistrează în zilele de duminică, drept pentru care numărul de locuri a fost dublat şi astăzi 9 februarie, pe rutele aglomerate din toată ţara.



Pentru ziua de duminică, CFR Călători a reuşit să introducă 260 de vagoane la trenurilor pentru care dispeceratul a constatat o cerere foarte mare. Spre exemplu trenul IR 12538 pleacă astăzi din Cluj Napoca spre Bucureşti Nord cu 482 de locuri faţă de 190 într-o zi obişnuită. Trenul IR 1732, Galaţi - Braşov are astăzi mai multe vagoane şi 120 de locuri în plus. Iar IR 1752 pe relaţia Suceava - Bucureşti Nord are capacitatea dublată, ajungând la 780 de locuri.



De asemenea, se menţine suplimentarea vagoanelor şi pe Valea Prahovei la necesarul estimat în timp real din dispecerat.



Compunerea tuturor trenurilor s-a făcut în funcţie de volumul estimat de călători, precizează CFR Călători. În eventualitatea că această cerere va varia, compania va adapta corespunzător şi lungimea trenurilor. Călătorii sunt rugaţi să urmărească mersul trenurilor pe site-ul CFR Călători sau la casele de bilete. AGERPRES