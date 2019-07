Chiriţoiu: Darea în plată a activelor energetice înseamnă închiderea minelor de huilă şi salvarea centralelor Mintia şi Paroşeni

Ordonanţa de Urgenţă privind darea în plată a activelor din energie, aprobată joi de Guvern, face parte dintr-un plan pe care autorităţile de la Bucureşti îl discută cu Comisia Europeană în ceea ce priveşte restructurarea Complexului Energetic Hunedoara (CEH), care implică închiderea minelor de huilă şi salvarea centralelor Paroşeni şi Mintia, a declarat, joi, pentru AGERPRES, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.



"Aşteptam de mult această ordonanţă pentru darea în plată a activelor din energie. Este parte a planului pe care îl discutăm cu Comisia Europeană pentru restructurarea CEH, companie care a primit un ajutor de salvare acum câţiva ani şi acum are datorii foarte mari pe care nu le poate plăti şi o să treacă printr-o procedură prin care două grupuri energetice vor fi scoase în afară şi vor deveni noi companii, iar minele vor intra într-un proces de închidere controlată", a explicat Chiriţoiu.



El a subliniat că minele nu vor fi închise imediat, ci producţia lor va scădea treptat, până la momentul închiderii.



"Cele două grupuri energetice care vor continua să funcţioneze sunt cel de la Paroşeni şi unul de la Mintia, care vor primi şi subvenţii prin viitoarea schemă privind piaţa de capacitate, întrucât vor furniza servicii pentru echilibrarea sistemului", a adăugat preşedintele Consiliului Concurenţei.



Anterior, într-un briefing de presă susţinut la Palatul Victoria, Florin Ciocănelea, consilier pe probleme de energie al prim-ministrului Viorica Dăncilă, a afirmat că Guvernul a aprobat în şedinţa de joi o ordonanţă de urgenţă având ca rol principal "asanarea sistemului energetic românesc".



El a explicat că prin acest act normativ "se creează cadrul general care va permite Ministerului de Finanţe, prin ANAF, să extragă din sistemul energetic toate activele eficiente (...) şi a le da ulterior în concesiune printr-o procedură care va fi stabilită".



"Actul aprobat astăzi de Guvernul României are rolul de a asana sistemul energetic românesc, respectiv de a separa partea eficientă de partea care până acum nu a produs decât găuri şi datorii în sistem, de a îmbunătăţi şi de a creşte eficienţa sistemului. În esenţă, prin darea în plată, activele profitabile ale sistemului vor fi extrase, reorganizate şi constituite în nişte entităţi care vor putea funcţiona strict pe termenii de eficienţă, fără a mai crea datorii în sistemul energetic. Acest lucru le va permite şi obţinerea de fonduri în diferite modalităţi, fie fonduri europene, fie împrumuturi directe care să le permită modernizarea şi eficientizarea", a afirmat Ciocănelea.



Consilierul premierului a explicat că "toate aceste eficientizări, toate aceste modernizări se fac şi se vor face numai în strict dialog (...) cu Comisia Europeană, toate având şi avizul Consiliului Concurenţei".



Întrebat care este procedura care va fi urmată, Ciocănelea a precizat: "Prin această ordonanţă de urgenţă se creează cadrul general care va permite Ministerului de Finanţe, prin ANAF, să extragă din sistemul energetic toate activele eficiente, cele care efectiv produc energie fără a genera pierderi, a le da pe urmă în concesiune printr-o procedură care va fi stabilită ulterior, în aşa fel încât la sfârşitul întregului proces să avem nişte companii şi nişte active energetice care, efectiv, vor fi importante pentru sistemul energetic naţional, atât din punct de vedere tehnic, respectiv susţinerea sistemului energetic naţional permanent, indiferent de anotimp, dar şi prin modul în care nu vor mai crea pierderi întregii economii şi, mai mult decât atât, necreând pierderi vor permite retehnologizarea şi modernizarea lor şi aici mă refere inclusiv la partea de ecologizare a întregului sistem".



Fiind întrebat dacă sub incidenţa prevederilor actului normativ vor intra entităţi energetice precum Complexul Energetic Hunedoara sau ELCEN, oficialul guvernamental a spus: "Da, sunt nişte active importante aici pe care nu vrem să le pierdem din vedere şi pe care vrem să le vedem funcţionând şi să contribuie în continuare la siguranţa sistemului energetic naţional".



Ciocănelea a precizat că nu poate menţiona un total al datoriilor la zi, având în vedere că sunt mai multe tipuri de datorii, iar gestionarea lor ţine de Ministerul de Finanţe şi de ANAF.



"Provin şi din datorii şi din penalităţi şi din împrumuturi luate, (...) discutăm de câteva miliarde, în orice caz ", a completat el.



Consilierul premierului a precizat că se estimează că întreg procesul va cel puţin câteva luni.



"Noi estimăm că prima parte, dar aici poate mai bine vă vor răspunde colegii mei de la Ministerul de Finanţe şi ANAF, este partea de preluare, care nu va fi relativ uşoară, deci va fi o perioadă de câteva luni şi în baza lor urmează partea a doua, mai concretă, de concesionare, deci este de câteva luni bune, 6 luni, poate 9 luni, dar important este că s-a început şi, ce mai vreau să reţineţi, este că s-a început în această perioadă şi puteţi să o consideraţi şi ca pe o pregătire pentru sezonul rece", a afirmat Ciocănelea.



Formal, actul normativ iniţiat de Ministerul Energiei a fost aprobat de Guvern sub titlul: "Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale necesare pentru siguranţa alimentării cu energie electrică, precum şi pentru stabilirea unor măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri de privatizare şi a împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici".

