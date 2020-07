Cine este bărbatul care l-a amenințat cu moartea pe Raed Arafat!

Hepta

Raul Coltor, bărbatul care l-a ameninţat cu moartea pe Raed Arafat a declarat, anul trecut, că este agent secret internațional, după ce s-a prezentat la CSM pentru a dezvălui presupuse legături între angajaţi americani ai Bazei de la Deveselu cu o reţea de proxeneţi, totul în contextul cazului crimelor din Caracal, anunță Antena3.

Fix pe 14 iulie anul trecut, Raul Coltor s-a prezentat la sediul CSM, unde le-a spus jurnaliștilor prezenți că a lucrat timp de peste 10 ani în „serviciile de informaţii străine”.

„Astăzi m-am prezentat la CSM pentru a depune o plângere penală împotriva Secţiei de investigare a magistraţilor, care, în urma unei programări, mi-au refuzat audierea. Cazul pe care am vrut să îl aduc la cunoştinţă este cazul Alexandrei (n.r. – Măceşanu). Acest caz trebuia disjuns dintr-un caz mult mai complex şi mult mai mare care conţine elemente cum ar fi o fraudă comisă cu ajutorul statului român şi de către angajaţi ai statului român, care în ultimii 10 ani de zile depăşeşte 100 de miliarde de dolari”, spunea Raul Coltor.

„Începând cu anul 2011 au fost depuse patru sesizări către autorităţile statului, precum şi datele aferente. (…) Este vorba de o fraudă bancară electronică, comisă din bănci, din conturile cetăţenilor. Eu, mai mult de zece ani, am lucrat în servicii de informaţii internaţionale. Nu am avut treabă cu statul român, nu am lucrat pentru statul român. În culegerea de informaţii pe care am făcut-o anumite date erau pentru locul meu de muncă, iar anumite date erau spre statul român pentru combaterea şi prevenirea tuturor felurilor de crime: corupţie, trafic de persoane. Cazul conţine adrese de mail ale oficialilor americani de la Baza Deveselu cu user şi parole, adică se poate accesa e-mail-ul respectiv, iar e-mailurile respective au fost accesate de către terţe persoane, de către hackeri. Aceste mail-uri au fost predate către statul român în intervalul 2008-2018. Log-urile de pe calculatoarele infectate conţin discuţii între proxeneţi, reţelele de trafic de persoane, cu clienţii acestora, anume programări pentru anumite fete de a se duce la Craiova, pentru a întreţine relaţii sexuale cu anumiţi oficiali, angajaţi ai Bazei Deveselu”, a susţinut Raul Coltor, citat de Adevărul.

Raul Coltor l-a ameninţat cu moartea pe Raed Arafat: ”O să fiu EU acela care o să vă îngroape alături de un porc, într-un mormânt de piatră!”

„În baza articolului 55 din Constituţia României, declar public: Având în vedere că Raed Arafat este condamnat la moarte în Palestina, că este terrorist, şi datorită crimelor pe care le-a comis împotriva cetăţenilor români (trafic de organe Mossad), EU, Coltor Raul Nicolae, prin depunerea jurământului militar la data de 1 Decembrie 2005, am primit dreptul de a ucide în numele Ţării şi al Poporului Român! Domnule Raed Arafat! O să fiu EU acela care o să vă îngroape alături de un porc într-un mormânt de piatră!! Te somez să părăseşti acest teritoriu înainte de întâlnirea noastră! Game over zdreanţo!”, a scris Raul Coltor, luni seara, pe pagina lui de Facebook, masaj pe care ulterior l-a şters.

Poliția a deschis o anchetă în acest caz și va lua măsuri împotriva lui Raul Coltor, care riscă chiar închisoarea de la trei luni la un an.