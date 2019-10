Ciolacu, după discuţiile cu reprezentanţii silvicultorilor: În maximum 3 săptămâni lucrurile vor fi rezolvate

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat, marţi, după discuţia cu delegaţia de silvicultori care protestează în faţa Parlamentului, că în 3 săptămâni va fi rezolvată, din punct de vedere legislativ, problema pădurarilor, menţionând că proiectul privind statutul personalului silvic a trecut deja de comisia de specialitate şi urmează să fie adoptat de plen.



"Am fost cu o delegaţie a celor care pichetează Parlamentul României. Noi am picat de acord pe trei legi. Sunt două de respingere, care deja trecuseră de Senat cu respingere, şi pe statutul personalului silvic care o să urmeze în următoarele săptămâni să intre la votul final, a trecut deja de Comisia de agricultură", a precizat Ciolacu, la Parlament.



Întrebat în cât timp va fi rezolvată situaţia, Ciolacu a menţionat că în maximum 3 săptămâni.



"Este o situaţie neplăcută, deja vorbim de pierderi de vieţi omeneşti şi trebuie luate anumite măsuri şi înăsprirea pedepselor de braconaj şi un sistem ca şi silvicultorii să se poată apăra", a adăugat Ciolacu.



Proiectul statutului personalului silvic conţine prevederi care îi va ajuta pe pădurari să se apere mai eficient în faţa hoţilor de lemne şi a braconierilor, fiind introduse măsuri de întărire a autorităţii, dotare cu armament de serviciu şi alte mijloace tehnice de apărare, a mai precizat Marcel Ciolacu, într-o postare pe Facebook, scrie Agerpres



După întâlnire, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură "Silva", Silviu Geană, a declarat că există o speranţă în privinţa adoptării proiectului de modificare a statutului personalului silvic.



"Am organizat anul acesta 6 acţiuni de protest în faţa Parlamentului pentru a trage un semnal de alarmă că aşa nu se mai poate. Avem în ultima lună doi silvicultori ucişi de hoţii de lemne, un caz la Paşcani şi un caz la Maramureş, în total sunt 6 silvicultori care şi-au pierdut viaţa fiind atacaţi şi ucişi de hoţii de lemne, avem peste 650 de cazuri de agresiune îndreptată împotriva personalului silvic. (...) Am avut o întâlnire la nivelul preşedinţiei Camerei Deputaţilor şi pot spune că se întrevede o rază de speranţă că acest proiect de modificare şi completare a statutului personalului silvic, cel puţin la nivel de promisiuni, aşa s-a afirmat, că în circa 3 săptămâni va fi promovat de către plenul Camerei Deputaţilor", a afirmat Geană.



El a adăugat că vor fi respinse alte două proiecte, aflate în dezbatere în Parlament, prin care proprietatea publică a statului se va diminua cu o suprafaţă de peste 1,2 milioane hectare de păduri.



Geană a precizat că silvicultorii doresc modificarea statutului personalului silvic pentru introducerea unei minime protecţii prin dotarea cu armament de serviciu, letal sau neletal, cu uniformă de serviciu, cu mijloace de comunicare şi apărare adecvată, cu mijloace de transport, asigurarea unei salarizări decente, precum şi reducerea vârstei de pensionare pentru personalul angrenat în activităţi de pază a pădurilor.



De asemenea, prezent la întâlnire, Ion Popescu, preşedintele Confederaţiei Sindicale Naţionale Meridian, a adus în discuţie problema urşilor.



"Am cerut în mod expres să apară rapid un proiect de lege măcar de urşi să-i apărăm rapid pe cetăţenii care sunt foarte îngrijoraţi de acest atac al urşilor. Numai prin lege se poate face pentru că ei nu au voie să împuşte urşii, dar ei au voie să ne atace. Este o chestiune foarte gravă. Soluţia este să apară un proiect de lege astfel încât urşii să nu mai coboare, să aibă grijă de ei, să le dea de mâncare sau să găsească alte soluţii să nu mai vină să atace oamenii", a arătat acesta.



La rândul său, directorul general Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, a explicat că populaţia de urşi s-a înmulţit deoarece este o specie protejată.



"Ursul este un animal de habitat. România are o suprafaţă de pădure delimitată. (...) Astăzi avem aproape 7 milioane ha de pădure. Nu habitatul urşilor s-a modificat, ci populaţia de urşi s-a înmulţit, ca o populaţie protejată. Au apărut urşii în zona de deal, de colină înaltă, este în afara habitatului său. Are un comportament de habitat, el nu mai lasă pe un al doilea în acelaşi teritoriu cu el şi ei se împing unul pe altul şi ajung în zona comunităţilor, ajung la un conflict între om şi animal (...). Dacă găseşte mâncare acolo se duce, el s-a învăţat la tomberon, acolo se abonează, s-a învăţat la casa omului, acolo se duce, este un animal care se duce după hrană, nu aleargă după hrană ca lupul. Acum toamna are un alt comportament pentru că intră la hibernare şi are nevoie de acumulare de hrană", a explicat directorul general Romsilva.



El a mai spus că urşii au fost lăsaţi să se înmulţească natural prea mult, menţionând că trebuie făcută o inventariere a acestei populaţii, stabilit care este "suportabilitatea" terenului şi diferenţa să fie dată altor ţări: Germania, Austria, Elveţia, Franţa.



Potrivit acestuia, sunt 6.000 - 8.000 de urşi în România.



Câteva sute de silvicultori au protestat, marţi, în faţa Parlamentului, pe fondul intensificării cazurilor de agresiune asupra personalului silvic.



În 22 octombrie, Comisia pentru agricultură a dat raport favorabil, în unanimitate, unui proiect de lege privind modificarea statutului personalului silvic.



Una dintre modificări prevede că, "în exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul silvic cu atribuţii de paza fondului forestier naţional, a fondului cinegetic naţional, a fondului piscicol şi a ariilor naturale protejate are statut special, este dotat cu armament de serviciu letal sau neletal, după caz, şi poate face uz de armă, în condiţiile reglementărilor privind regimul armelor şi muniţiilor". Un alt amendament adoptat de comisie menţionează că personalul silvic pensionat la vârsta standard beneficiază de o gratificaţie egală cu minimum 5 salarii brute pe ultima lună de activitate, suportată de angajator.



Proiectul de lege a fost adoptat deja de Senat şi urmează să fie supus votului plenului Camerei Deputaţilor.