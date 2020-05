Ciolacu: Niciun medic nu a primit banii promiși cu atâta tam tam de președinte

Președintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat, vineri, că niciun medic nu a primit până acum cei 500 de euro promiși de președintele Klaus Iohannis.

Președintele PSD Marcel Ciolacu a scris, vineri, pe Facebook, că PSD a dat curs solicitării cadrelor medicale și a transpus în lege solicitările acestora de a le fi protejată familia.

„PSD a răspuns apelului cadrelor medicale aflate în prima linie a bătăliei cu pandemia și, într-un timp extrem de scurt, am transpus în lege solicitările acestora de a le fi protejată familia de către statul român. Am promis și am făcut!”, a scris social-democratul pe rețeaua de socializare.

Acesta susține însă că cei de la putere nu își respectă promisiunile făcute.

„Și președintele Iohannis a promis cadrelor medicale un stimulent de 500 de euro. Guvernul PNL însă nu a respectat promisiunea, drept dovadă că nici acum, după 2 luni de zile, niciun medic nu a primit banii promiși cu atâta tam tam”, a mai scris Marcel Ciolacu.

(sursa: Mediafax)