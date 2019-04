Cluj: Primarul Emil Boc a anunţat un buget mai mic pentru municipiu în 2019 decât anii trecuţi

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, participa la sedinta de indata a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, convocata luni, 28 ianuarie 2013, in Sala de Sticla a Primariei Municipiului Cluj-Napoca, pentru mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor la Fotbal Club Universitatea Cluj. MIRCEA ROSCA / MEDIAFAX FOTO

Bugetul din acest an al municipiului Cluj-Napoca va avea o pierdere de 20 de milioane de euro, lucru care va afecta proiectele de investiţii, a anunţat primarul Emil Boc miercuri, la o dezbatere pe această temă.



Edilul clujean a precizat că pierderile sunt generate de anumite măsuri, precum suportarea 100% din bugetul local a drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau de impactul creşterii salariului minim pe economie în construcţii.



"Bugetul general al municipiului Cluj-Napoca este de 326 de milioane de euro şi este compus din 190 de milioane de euro bugetul de funcţionare şi 136 de milioane de euro bugetul de dezvoltare. (...) Din nefericire, veştile nu sunt bune nici anul acesta din perspectiva resurselor financiare din cotele din impozitul pe venit. După ce anul trecut am avut o pierdere de 16 milioane de euro, în acest an avem o pierdere de 20 de milioane de euro. Aceasta este generată de suportarea 100% din bugetul local a drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a indemnizaţiilor persoanelor cu handicap grav, de diferenţa între cotele defalcate din impozitul pe venit încasate în primele trei luni faţă de cât ar fi trebuit să încasăm şi de impactul creşterii salariului minim pe economie în construcţii. Sunt cheltuieli pe care trebuie să le suportăm şi care diminuează proiectele noastre de investiţii, ale oraşului", a spus Emil Boc.



El a adăugat că municipiul mai are depuse proiecte, în valoare de 420 de milioane de euro, care ar putea fi făcute cu fonduri europene. Printre acestea se numără şi centura metropolitană, al cărei cost este estimat la 150 de milioane de euro.



Primarul Emil Boc a participat miercuri la o dezbatere pe tema bugetului local al municipiului pe anul 2019, care va fi votat într-o şedinţă următoare a Consiliului Local.

AGERPRES