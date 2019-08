CNI: Stadioanele Steaua și Arcul de Triumf vor fi gata pentru EURO 2020. Rapidul va avea întârzieri

Stadioanele Steaua şi Arcul de Triumf vor fi gata pentru a găzdui antrenamentele echipelor naţionale care vor juca la Bucureşti în cadrul EURO 2020, însă la cel din Giulești Rapid sunt întârzieri, potrivit directorului general al Companiei Naţionale de Investiţii (CNI), Manuela Irina Pătrăşcoiu.



"Stadioanele Steaua şi Arcul de Triumf sigur vor fi gata pentru antrenamente la EURO 2020. Angajamentul nostru este să le pregătim doar pentru antrenament, deci la partea administrativă poate vor mai fi nişte lucrări, dar nu vor afecta meciurile, pentru că acestea vor fi pe Arena Naţională. La Rapid am obţinut autorizaţia de construcţie în 20 iulie. Am demolat, iar acum suntem în stadiul de recepţie a acestor lucrări şi vom începe deja partea de săpătură. La Rapid există acele blocuri de locuinţe, deci cetăţenii sunt foarte aproape de lucrări şi se lucrează mai prudent, într-un orar mai strâns decât la Arcul de Triumf şi la Steaua. Dar şi la Rapid facem eforturi să punem terenul la dispoziţie pentru antrenamentele echipelor la EURO 2020. La Rapid construcţia este mai întârziată faţă de Steaua şi Arcul de Triumf, dar după ce începem execuţia efectivă putem să recuperăm. Cu tot disconfortul pe care îl vom crea în zonă. Execuţia spun eu să o începem într-o săptămână. O să vedeţi şi la Rapid mai multă activitate în perioada următoare", a explicat Manuela Pătrăşcoiu.



În ceea ce priveşte Dinamo, al patrulea stadion care trebuia construit în vederea EURO 2020, directorul general al CNI a menţionat că acum există probleme şi cu amplasarea construcţiei pe vechiul velodrom din complexul sportiv din Şoseaua Ştefan cel Mare. "La Dinamo nu s-au rezolvat probleme juridice legate de amplasament. Chiar şi pe locul vechiului velodrom au apărut alte probleme legate de evacuarea spectatorilor, de accesul acestora. În plus e vorba şi de locatarii din zonă. Pentru că stadionul ar depăşi nivelul locuinţelor şi acest lucru ridică nişte probleme. Deci la Dinamo aşteptăm finalizarea litigiului", a precizat directorul general CNI.

Din motive juridice, lucrările la stadionul Dinamo vor întârzia, noua arenă din Şoseaua Ştefan cel Mare urmând să fie construită pe un alt amplasament, cel mai probabil în locul velodromului. Variante de rezervă sunt arenele din Ploieşti, Giurgiu, Voluntari şi Mogoşoaia.





România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatul European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală. UEFA solicită celor 12 ţări organizatoare să pună la dispoziţie alte patru stadioane la standarde internaţionale pentru antrenamentele oficiale ale echipelor naţionale. Cele patru arene pe care România le-a ales pentru a le moderniza sunt Arcul de Triumf, Steaua, Rapid şi Dinamo.

Capitala va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciuri în zilele de 14, 18, 22 şi 29 iunie 2020. Dacă se califică, echipa naţională a României va juca cel puţin două partide la Bucureşti.



