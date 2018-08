Comandantul acțiunii jandarmilor în Piața Victoriei: Îmi cer scuze față de cei care au avut de suferit gratuit

Maiorul Laurențiu Cazan, coordonatorul acțiunilor Jandarmeriei în seara de 10 august, a încercat să lămurească joi, la TVR 1, punct cu punct toate întrebările din spațiul public cu privire la acțiunea Jandarmeriei în timpul protestelor de vineri seară.

Deși a declarat că din punct de vedere tactic și al organizării nu are ce să-și reproșeze, maiorul și-a cerut scuze public celor care au avut de suferit în mod gratuit.

„Nu am plecat de la început să gazăm oamenii, noi am avut o acțiune ca urmare a violențelor împotriva noastră. Momentul declanșator a fost acela în care am avut violente împotriva dispozitivelor de Poliție și ale Jandarmeriei (...) Dacă restabilirea ordinii publice nu se realiza la momentul acela, am fi avut mult mai multe victime”. a spus maiorul.

Îmi cer scuze față de toate acele persoane care au avut de suferit în mod gratuit.

Întrebat dacă acțiunea a scăpat de sub control, maiorul a răspuns: Niciodată.

Laurențiu Cazan a explicat că violentele față de forțele de ordine au crescut progresiv, iar măsurile au fost luate tot progresiv.

A existat o tensiune fantastică, încă de la început, a subliniat maiorul.

Maiorul a arătat că în momentul în care a constatat o creștere a violențelor a vorbit personal cu prefectul și i-a transmis că dacă lucrurile evoluează trebuie să intervină pentru restabilirea ordinii publice. În urma discuției, prefectul Capitalei a avizat acțiunea, declarându-se pregătită pentru restabilirea ordinii publice.

Maiorul a explicat ca spre deosebire de alte proteste acesta a avut anumite particularități: numărul mare de persoane, elementele violente au avut o mobilitate fantastică și acționau progresiv pe anumite zone, protestarii pașnici nu se delimitau de cei violenți.