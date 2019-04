Comisarul european pentru Concurenţă: Ancheta parlamentară referitoare la activitatea Consiliului Concurenţei ar putea afecta independenţa instituţiei

Comisia Europeană are îngrijorări că ancheta parlamentară cu privire la activitatea Consiliului Concurenţei ar putea afecta independenţa instituţiei, principiu fundamental al unei noi directive în domeniu, a declarat, joi, la Bucureşti, comisarul european pentru Concurenţă, Margrethe Vestager, prezentă la conferinţa "Ziua europeană a concurenţei şi a consumatorilor".



Ea a arătat că, la începutul acestui an, Parlamentul European a adoptat o nouă directivă în domeniul concurenţei, care conferă autorităţilor de resort din fiecare stat o independenţă sporită.



"Este foarte important să avem autorităţi independente, cu resurse suficiente şi cu uneltele necesare pentru a proteja consumatorii. Acest lucru ar însemna să poţi ridica toate tipurile de dovezi. Iată de ce este important ca noua legislaţie europeană, agreată de toate statele membre şi adoptată în Parlamentul European cu o majoritate uriaşă, să fie acum transpusă în legislaţia naţională, în litera şi spiritul ei. Pentru că independenţa este o metodă pentru a te asigura că serveşti în continuare cetăţenii, în rolul lor de consumatori", a susţinut oficialul european.



Potrivit acesteia, ancheta parlamentară demarată în urmă cu o lună cu privire la activitatea Consiliului Concurenţei, pe tema unei investigaţii din trecut referitoare la ROBOR, ridică îngrijorări asupra modului în care este respectat în România principiul independenţei Consiliului Concurenţei.



"Monitorizăm ceea ce se întâmplă în ceea ce priveşte independenţa instituţiei de concurenţă în România şi avem îngrijorări cu privire la ancheta parlamentară referitoare la activitatea Consiliului Concurenţei, care se pare că pune sub semnul întrebării unele dintre aceste principii fundamentale (ale directivei - n.r.)", a precizat Vestager.



În februarie, Parlamentul a înfiinţat o comisie de anchetă privind o investigaţie derulată de Consiliul Concurenţei în perioada 2008-2013 pe tema ROBOR.



Senatorul ALDE Daniel Zamfir, preşedintele comisiei de anchetă, susţine că, în 2008, băncile s-au înţeles între ele pentru a stabili cotaţii ROBOR ridicate, iar Consiliul Concurenţei a acoperit acest fapt.



Audiat în comisia de anchetă, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a declarat că instituţia pe care o reprezintă nu a găsit dovezi din care să reiasă că băncile s-au înţeles între ele pentru a creşte nivelul indicelui ROBOR. La rândul său, Comisia Europeană a supervizat investigaţia şi nu a găsit niciun indiciu că a fost încălcată legea. AGERPRES