Comisia de monitorizare a Adunării Parlamentare a CoE a activat procedura de investigare a României pe schimbarea legislaţiei electorale

Comisia de monitorizare a statelor membre a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a aprobat, la solicitarea PSD, activarea procedurii de investigare de României din punct de vedere al respectării normelor democratice în cazul asumării răspunderii Guvernului Orban pe modificarea legislaţiei alegerilor locale cu patru luni înainte de scrutin, a anunţat, joi, senatorul social-democrat Titus Corlăţean.

El a precizat că peste 10 -12 zile se va discuta la Strasbourg, în plenul APCE, şi posibilitatea sesizării Comisiei de la Veneţia în acest caz.

"La Paris, la reuniunea Comisiei de monitorizare a statelor membre aparţinând Adunării Parlamentare a Consiliului Europei am ridicat, în mod excepţional, deşi acest punct nu era pe ordinea de zi, situaţia gravă şi acest abuz de putere pe care Guvernarea PNL Orban îl comite în România prin modificarea legislaţiei electorale în materie de alegeri locale cu doar patru luni înainte de alegeri. Am prezentat situaţia gravă şi am spus foarte clar că această decizie încalcă foarte grav o recomandare recunoscută şi larg respectată în plan european a Comisiei de la Veneţia, care spune că nu poţi modifica legislaţia electorală cu un an înainte de alegeri şi mai ales orice putere dintr-un stat european nu are voie să îşi creeze un avantaj electoral prin modificarea regulilor, mai ales într-un timp atât de scurt", a declarat, pentru AGERPRES, Corlăţean, membru al delegaţiei României la APCE.

Senatorul PSD a precizat că a cerut un tratament similar cu cel aplicat anul trecut în cazul României atunci când PNL era în Opoziţie şi solicita "foarte des" şi "în mod direct" organismelor Consiliului Europei activarea unor mecanisme privind România atunci când era vorba de Legile Justiţiei. "Am spus că este un tratament similar care trebuie aplicat anul acesta în cazul încălcării unei recomandări cunoscute a Comisiei de la Veneţia", a adăugat Titus Corlăţean.

El a informat că solicitările PSD au fost aprobate. "În primul rând, am cerut activarea procedurii de investigare de ţară din punct de vedere al normelor democratice de către Comisia de monitorizare. Comisia a adoptat unanim (...) activarea procedurii privind România. Va fi în perioada următoare nominalizat un raportor, vor fi urmaţi paşii procedurali cu o vizită în România, cu o investigare, cu un raport şi cu concluziile care se impun, pe o paletă mult mai largă privind evoluţia sau involuţiile democratice din România, dar acesta va fi unul dintre primele puncte. Şi al doilea punct pe care l-am solicitat, care a fost aprobat de principiu acum şi va fi formalizat peste 10 -12 zile la Strasbourg, (...) sesizarea Comisiei de la Veneţia de către Comisia de monitorizare a statelor membre. S-a decis ca acest punct să fie înscris oficial, de această dată, la acea reuniune care va avea loc înainte de finalul lunii ianuarie la Strasbourg şi am convingerea că va fi sesizată Comisia de la Veneţia de către acest organism extrem de important al Consiliului Europei, comisia de monitorizare", a menţionat Corlăţean.

Premierul Ludovic Orban a anunţat, joi, că Guvernul îşi va angaja răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

AGERPRES