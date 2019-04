Comisia Europeană a publicat cel de al patrulea raport privind starea uniunii energetice

Conform celui de-al patrulea raport privind starea uniunii energetice adoptat marţi, Comisia Europeană şi-a îndeplinit pe deplin angajamentele legate de viziunea sa privind o strategie a uniunii energetice prin care se garantează o energie accesibilă, abordabilă, sigură, competitivă şi durabilă pentru toţi europenii, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.



Raportul este însoţit de două documente care prezintă progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile şi al eficienţei energetice. În paralel, Comisia prezintă, de asemenea, un raport privind punerea în aplicare a planului de acţiune strategic privind bateriile şi o comunicare referitoare la un proces decizional mai eficient şi mai democratic în cadrul politicii UE în domeniul energiei şi al climei.



"Raportul nostru arată modul în care toate măsurile privind uniunea energetică se combină pentru a face ca politica noastră să fie pregătită pentru viitor. Dispunem astăzi de o structură capabilă să redirecţioneze investiţiile către tehnologii şi soluţii orientate către viitor. Am demarat, de asemenea, luarea de măsuri pentru industrie, cum ar fi fabricarea de baterii în Europa, asigurându-ne totodată că nu vom lăsa în urma niciun european de-a lungul procesului de tranziţie. În prezent, fiecare stat membru trebuie să urmeze acest exemplu şi să integreze cât mai rapid măsurile naţionale privind energia, clima, mobilitatea şi toate celelalte domenii conexe, astfel încât Europa să se afle, până la jumătatea secolului, în avangarda tranziţiei către neutralitatea climatică", a declarat vicepreşedintele CE, Maro? ?efcovic.



"Trebuie să continuăm implementarea energiilor din surse regenerabile în întreaga Europa şi să intensificăm eforturile pentru a economisi mai multă energie. Trebuie să ne angajăm într-un proces de transformare, conştientizând urgenţa imediată a acestei necesităţi într-o măsură mai mare decât se întâmplă în prezent. Cu ajutorul strategiei noastre privind neutralitatea din punct de vedere climatic până în 2050 am prefigurat modalitatea în care acest obiectiv poate fi atins şi am prezentat o analiză aprofundată a motivelor şi mijloacelor prin care Europa poate obţine neutralitatea climatică, a motivelor pentru care acest model poate fi urmat şi de alte ţări ale lumii, precum şi a modului în care neutralitatea climatică, prosperitatea economică şi echitatea socială pot şi trebuie să coexiste", a declarat comisarul pentru politici climatice şi energie, Miguel Arias Cańete.



Uniunea Europeană a consolidat piaţa internă a energiei şi a sporit securitatea energetică a UE, investind în noi infrastructuri inteligente (inclusiv la nivel transfrontalier), oferind o noua concepţie de ultimă generaţie a pieţei şi introducând un mecanism de cooperare între statele membre bazat pe solidaritate, pentru a răspunde la eventualele crize într-un mod mai eficace şi mai eficient.



Comisia Juncker a instituit un cadru legislativ complet nou privind uniunea energetică. Cadrul legislativ actualizat a permis UE să îşi menţină poziţia de lider în domeniul politicilor climatice, prin creşterea nivelului de ambiţie pentru 2030 într-o serie de sectoare legate de energie, de la obiective mai ambiţioase privind energia din surse regenerabile şi eficienţa energetică la obiective privind emisiile provenite de la autoturisme, camionete şi camioane. Pe lângă noul cadru legislativ, Comisia a instituit un cadru favorabil măsurilor de sprijin pentru a asigura o tranziţie fără dificultăţi pentru industriile, regiunile şi oraşele europene. Au fost luate o serie de iniţiative specifice pentru a garanta ca toate regiunile şi cetăţenii beneficiază în mod egal de tranziţia energetică. Una dintre aceste iniţiative este alianţa europeană pentru baterii.



Industria europeană a bateriilor a fost identificată drept un lanţ valoric strategic pentru UE în contextul unei strategii consolidate de politica industrială. Raportul privind uniunea energetică este însoţit de un raport separat privind punerea în aplicare a planului de acţiune strategic privind bateriile.



O a doua comunicare publicată marţi invită la consolidarea responsabilităţii democratice a procesului decizional în temeiul Tratatului Euratom. Comisia Europeană va institui un grup de experţi la nivel înalt pentru a evalua situaţia actuala a Tratatului Euratom în vederea examinării modalităţii de a îmbunătăţi responsabilitatea sa democratică, pe baza tratatului actual.



În aceeaşi comunicare, Comisia solicită Parlamentului European şi Consiliului sa reflecteze asupra modului în care impozitarea energiei ar putea contribui mai eficient la realizarea obiectivelor politicilor UE în domeniul energiei şi al climei şi cum o trecere la votul cu majoritate calificată între statele membre ar putea ajuta la deblocarea progreselor în acest domeniu. Aceasta linie de acţiune se bazează pe comunicarea Comisiei pentru o tranziţie treptată la luarea de decizii cu majoritate calificată în toate domeniile fiscalităţii, publicată pentru prima dată în ianuarie. AGERPRES