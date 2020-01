Comitet pentru monitorizarea posibilelor infecţii cu noul coronavirus la Ministerul Sănătăţii

Comitetul interministerial pentru monitorizarea şi managementul potenţialelor infecţii cu noul coronavirus are luni, la Ministerul Sănătăţii, o întâlnire de lucru la care va participa şi ministrul Sănătăţii, Victor Costache.



Potrivit MS, reuniunea are loc începând cu ora 12,00 şi va fi urmată, de la ora 13,15, de declaraţii de presă.



Pe 22 ianuarie a fost constituit Comitetul interministerial pentru monitorizarea şi managementul potenţialelor infecţii cu noul coronavirus, format din specialişti, sub coordonarea miniştrilor Sănătăţii, Afacerilor Externe, Afacerilor Interne şi Transporturilor.



Şi primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat pentru luni, la ora 11,00, un Comandament de urgenţă, având în vedere cazurile de gripă înregistrate în Bucureşti.

