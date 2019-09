Companiile Enel susţin proiectul "Bucureştiul pregătit" cu 30.000 euro

Companiile parte din grupul Enel din Muntenia, E-Distribuţie Muntenia şi Enel Energie Muntenia, sprijină, începând cu anul acesta, cu 30.000 de euro proiectul "Bucureştiul Pregătit" al Fundaţiei Comunitare Bucureşti, se arată într-un comunicat Enel



"Bucureştiul Pregătit" finanţează proiecte care îşi propun să minimizeze impactul unui cutremur sau al unui dezastru major, prin informare, educare şi dezvoltarea de sisteme de suport în comunitate.



"În cazul producerii unor fenomene meteorologice majore, companiile de distribuţie a energiei electrice din România ale grupului Enel se află în prima linie de intervenţie pentru remedierea avariilor şi reluarea alimentării cu energie electrică. Ştim cât de importantă este pregătirea în cazul unor situaţii extreme şi de aceea ne dorim să susţinem iniţiativele, aşa cum este şi Bucureştiul Pregătit, care informează şi pregătesc populaţia despre cum ar trebui să se comporte în cazul unui cutremur sau a altui dezastru major", a declarat Alessio Menegazzo, Sustainability and Institutional Affairs Director în cadrul Enel România.



Programul "Bucureştiul Pregătit" a apărut ca răspuns la rezultatele primului exerciţiu naţional major din ultimii 30 de ani, care a simulat un cutremur de 7,5 grade Richter. Proiecţiile efectuate în cadrul exerciţiului arată că, în urma unui seism de o asemenea magnitudine, 50.000 de persoane vor rămâne fără casă, 55.000 de locuinţe nu vor mai fi alimentate cu apă curentă iar 48.000 dintre ele vor rămâne fără electricitate. Cu sute de clădiri istorice încadrate în clasa I de risc seismic, Bucureştiul este cel mai vulnerabil oraş din România în eventualitatea producerii unui cutremur puternic, precizează sursa citată.



Potrivit comunicatului, Enel şi companiile sale din România au derulat, de la începerea activităţii în ţară, în anul 2005, proiecte de investiţii în valoare totală de aproape 4 miliarde de euro, cea mai mare parte în operaţiunile de distribuţie, precum şi în activele de producţie de energie din surse regenerabile.



Enel este una dintre cele mai mari companii de utilităţi din Europa după capitalizarea de piaţă şi una dintre primele companii de electricitate de pe continent în ceea ce priveşte capacitatea instalată şi EBITDA raportat. Grupul Enel activează în peste 30 de ţări din lume, având o capacitate instalată netă de producţie de energie de circa 89 GW. Enel distribuie electricitate printr-o reţea de peste 2,2 milioane de kilometri, are circa 73 de milioane de clienţi casnici şi companii în toată lumea, care, potrivit companiei, reprezintă cea mai mare bază de clienţi comparativ cu firmele europene din domeniu.



Enel România este unul dintre cei mai mari investitori privaţi în domeniul energetic, cu operaţiuni în sectorul distribuţiei şi furnizării de electricitate, dar şi al producţiei de energie electrică din surse regenerabile, prezent pe piaţa din România din 2005. Enel are aproximativ 3.100 de angajaţi în România şi oferă servicii unui număr de 3 milioane de clienţi. Companiile E-Distribuţie operează reţele cu o lungime totală de aproximativ 128.000 de kilometri în trei zone importante ale ţării: Muntenia Sud (inclusiv Bucureşti), Banat şi Dobrogea, acoperind o treime din piaţa locală de distribuţie.



Fundaţia Comunitară Bucureşti construieşte mecanisme de donaţie, fonduri de finanţare sau incubatoare de idei pentru oraş. În 8 ani, a finanţat peste 420 de proiecte şi burse din Bucureşti şi Ilfov, cu 1,5 milioane de euro. Fundaţia Comunitară Bucureşti este parte dintr-o mişcare naţională, alături de alte 16 fundaţii comunitare din ţară.

