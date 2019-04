Conducerea Spitalului de Urgență din Ploiești și-a dat demisia în urma controlului făcut de Sorina Pintea

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti şi-a dat demisia, în urma controlului efectuat de ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, la finalul săptămânii trecute.



"Directorul medical a solicitat încetarea contractului de administrare începând cu data de 8.04.2019, cerere aprobată de managerul unităţii. Directorul financiar-contabil a solicitat începând cu data de 3.04.2019 concediu de odihnă, ce nu a fost aprobat de managerul unităţii, având în vedere necesitatea instituţiei de efectuare a operaţiunilor financiar-contabile. Directorul de îngrijiri medicale a solicitat încetarea contractului de administrare începând cu data de 8.04.2019, cerere aprobată de managerul unităţii", se arată într-un comunicat al spitalului transmis vineri AGERPRES.



De asemenea, managerul spitalului, ec. Marius Niculescu, a înaintat către preşedintele Consiliului Judeţean Prahova solicitarea de încetare a contractului de management.



Săptămâna trecută, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a efectuat un control la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, ulterior ea declarând că a găsit mizerie, inclusiv în secţiile care erau renovate.



Întrebată care au fost cele mai grave acuzaţii vizavi de ce se întâmplă acolo, ea a răspuns: "Modalitatea în care pacienţii sunt trataţi, modul în care li se vorbeşte, comportamentul cadrelor medicale faţă de aceştia. Pe de altă parte şi probleme de natură administrativă. Nu mă aşteptam ca într-o unitate medicală din România secolului XXI (...) să găsesc mizerie. Spitalul nu era deloc curat, inclusiv în secţiile care erau renovate. Există o parte a spitalului care urmează să intre în renovare, inclusiv Unitatea de Primiri Urgenţe, dar chiar partea renovată nu era curată".



Ea a vorbit despre neregulile găsite în această unitate medicală.



"Am intrat în UPU, din păcate medicii erau foarte ocupaţi, era multă lume, asta este adevărat, UPU care are nevoie de renovare. (...) I-am întrebat dacă există asistenţi sociali, persoane dedicate care să informeze aparţinătorii periodic despre starea pacienţilor. Teoretic, uzanţele spun că din jumătate în jumătate de oră trebuie să ieşi, să informezi, pentru că oamenii sunt îngrijoraţi. Nu există. Există două asistente sociale care sunt angajate în UPU. Apoi am urcat în secţiile renovate ale spitalului, o secţie care are 90 de paturi, avea în acest moment 84 de pacienţi. Foarte mulţi. Eu nu cred că e o scuză să ai mulţi pacienţi şi să nu faci curat aşa cum ar trebui într-un spital. Apoi am urcat în lift şi din greşeală am nimerit la etajul 1, pentru că voiam să cobor, era deja 1 noaptea, şi greşeala a fost perfectă. Am intrat în Secţia de neurochirurgie, unde o infirmieră spăla pe jos. Am întrebat-o cu ce spală. Cu trei-patru pastile puse în apă, deşi, bineînţeles, trebuie să cunoască procedurile. Acolo era, de asemenea, secţie cu 28 de paturi, dar foarte mulţi pacienţi şi de asemenea, era mizerie. Medicul de gardă spunea că nu au infecţii. Mi-e greu să cred, cred că nu le raportaţi, nu că nu le aveţi", a povestit Pintea.



Vineri, Colegiul Medicilor Prahova a precizat, într-un comunicat de presă, că este alături de membrii săi, medici în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, în încercarea lor "de a rezolva deficienţele" organizatorice existente la nivelul unităţii, prin memoriul adresat conducerii Consiliului Judeţean.



"Respingem cu fermitate orice intenţie de a transfera întreaga responsabilitate cu privire la situaţia existentă la nivelul unităţii spitaliceşti asupra corpului medical, conştienţi fiind că medicii sunt cei care schimbă în bine, zi de zi, prin munca lor, viaţa miilor de pacienţi care trec pragul acestei instituţii. Numărul bolnavilor care apelează la ajutorul medicilor din cea mai mare unitate cu pături din judeţul Prahova este în continuă creştere, pe fondul unei crize de personal care se acutizează de la an la an. În acest context, apariţia unor deficienţe în comunicarea cu pacienţii şi aparţinătorii este inevitabilă şi este necesară luarea unor măsuri complexe pentru înlăturarea acestor probleme privind relaţia medic-pacient, dar şi cele privind paza şi protecţia personalului expus frecvent unor agresiuni verbale şi fizice", afirmă reprezentanţii Colegiului