Consilier PNL, atacat cu topoare şi cuțite de clanul Iordan. Poliţiştii au reținut o persoană suspectă

Un incident extrem de grav a avut loc, marți seară, în apropierea Capitalei. Constantin Ofiţeru, consilier judeţean, susţine că a fost atacat de mai mulţi interlopi din cunoscutul clan Iordan. Politicianul spune că maşina sa a fost încercuită de mai mulţi indivizi, care i-au lovit autoturismul cu un topor.

„Mă îndreptam spre domiciliu, ora 18.30. Pe o stradă lăturalnică, la aproximativ 500 de metri de casă, am fost blocat de o maşină neagră, condusă de Iordan Alexandru, un membru al Clanului Iordan. În depăşirea lui, am avut o discuţie. Ei, în urmă cu 2 săptămâni, au mai făcut un gest asemănător. Au bătut un coleg PNL, după o şedinţă de Consiliu local, în care s-a ales un nou viceprimar al comunei Chiajna. Toate aceste lucruri se petrec datorită primarului care vrea să ţină comuna sub control, cum spune domnia sa, de 26 de ani. M-au atacat cu topoare, săbii, cuţite, bate. M-au alergat, mi-au spart maşina. Mi-au speriat familia, copiii", a susținut Constantin Ofițeru, consilier PNL, într-o intervenție telefonică la Antena 3.

„Colegul meu a fost bătut în incinta Poliţiei Locale”

„Mi-au reproşat că l-am susţinut pe acest coleg care a fost bătut în urmă cu două săptămâni şi că l-am îndrumat să depună plângere şi să urmeze calea legală. Acest lucru i-a deranjat. S-a depus o plângere penală la momentul respectiv. Este un dosar în derulare. Poliţia ştie mai multe. Cert este că ei au continuat ameninţările asupra colegului meu care, constrâns într-un fel, a renunţat la plângerea pentru vătămare corporală. Colegul meu a fost bătut în incinta Poliţiei Locale Chiajna, unde s-a desfășurat această şedinţă”, a mai declarat Constantin Ofițeru.

De altfel, consilierul PNL consideră că poliţiştii locali, care ar fi trebuit să intervină au muşamalizat cazul, şeful poliţiei fiind un apropiat al Clanului Iordan.

„Camerele de supraveghere care au surprins tot momentul, toată bătaia au fost şterse. Din informaţiile pe care le deţin eu, la polițiști au ajuns două camere care erau în cealaltă parte a clădirii, nu au surprins momentul. Toţi consilierii de la PSD, PNL, care au participat la şedinţă, sunt martori ai agresiunii. Eu am căzut victimă tocmai că mi-am susținut colegul” a mai spus consilierul liberal la Antena 3.