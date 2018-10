Consiliul General al Capitalei a aprobat proiectul de rectificare bugetară

Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a adoptat marţi un proiect de rectificare bugetară ce vizează creşterea cu 200 de milioane de lei a subvenţiilor la transportul în comun, reducerea cu 24 de milioane de lei a sumelor destinate capitolului privind poluarea, majorarea bugetului ALPAB cu 14,5 milioane lei şi diminuarea sumelor pentru Administraţia Străzilor cu 181 milioane lei.



Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 28 de voturi ''pentru'', 12 ''împotrivă'' şi opt abţineri.



"Dacă nu ni se aprobă amendamentul pe care-l vom propune - şi anume ca cele aproape 95 de milioane de lei care vor merge către capitalul social a trei companii municipale să fie realocate pentru consolidări şi pentru refacerea reţelei RADET, deci pentru investiţii, nu vom vota rectificarea bugetară'', a declarat, anterior, consilierul general al USR Roxana Wring.



Consilierii generali Alexandru Gâdiuţă (USR), Cristian Olteanu (PNL) şi Lucian Iliescu (PMP) au formulat amendamente, însă acestea nu au fost adoptate de CGMB.



"Am ascultat cu atenţie (...) multitudinea de amendamente la rectificarea bugetară. Sunt şocată de interesul manifestat, câtă vreme la şedinţa anterioară rectificarea a picat fiindcă nu aţi dorit să fiţi de acord măcar cu ceea ce era urgent pentru bucureşteni - şi anume plata în avans a gazelor, achitarea subvenţiei pentru apă caldă şi căldură şi achitarea subvenţiei pentru transport. (...) Nu aţi fost de acord data trecută să achităm gazele şi factura era urgentă, nu v-a durut sufletul că ar fi posibil să rămână bucureştenii fără apă şi căldură şi fără subvenţia la transport plătită", a spus primarul general Gabriela Firea.



Firea a arătat că nu s-au tăiat bani la rectificare, ci s-a făcut o redistribuire între capitole.



"S-a făcut o redistribuire între capitole, nu s-a tăiat de la consolidări, v-am explicat foarte clar şi mai sunt colegii mei care pot să vă explice cum se achiziţionează 50 de senzori seismici din banii care nu pot fi folosiţi la o clădire ce nu poate fi consolidată fără acordul proprietarilor. Sunt 75 de milioane de euro pentru termoficare, incluzând plata gazelor, şi 43 pentru subvenţia la transport şi acum vine fiecare cu mărgica lui. (...) Fac un apel la dumneavoastră, în special la cei care ştiu că aveţi mult bun simţ, indiferent de grupul politic, haideţi să nu ne mai lăsăm antrenaţi în bătălii politice interne sau externe sterile, care nu aduc nimic bun cetăţenilor. (...) Toată lumea vrea acum pe listele de europarlamentare, toată lumea se pregăteşte de campania internă pentru alegerile locale care vor fi peste 2 ani, dar până la urmă haideţi să ne încheiem mandatul! Dacă intrăm toţi în cursă ce facem?. (...) Se negociază postul şi votul din Consiliul General cu funcţii, cu dregătorii, să nu credeţi cumva că i-a apucat brusc starea de seriozitate, starea de imponderabilitate, starea de Zen. Interese, interese, interese! Interesul poartă fesul!", a adăugat Firea.



În şedinţa din 18 octombrie, CGMB a respins proiectul de rectificare bugetară, în condiţiile în care a absentat un consilier social-democrat, iar reprezentanţii PSD şi ALDE nu au avut majoritatea.



Conform proiectului de rectificare bugetară, subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la transportul în comun cresc cu 200 de milioane de lei, ajungând la 764 milioane lei.



La capitolul "Reducerea şi controlul poluării" se taie 24 de milioane de lei.



Creditele bugetare prevăzute în acest an pentru capitolul "Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor" se reduc cu 3,8 milioane lei, ajungând la 1 milion de lei. Creditele de angajament în schimb sunt prevăzute să crească cu 5 milioane de lei. Astfel, în acest an, se taie 2,7 milioane lei de la achiziţia serviciilor de asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectului "Instalaţie de tratare termică şi valorificare energetică a deşeurilor municipale". Se diminuează cu 62,1 milioane lei cei 67 de milioane de lei prevăzuţi în acest an pentru reabilitarea sistemului de termoficare (şapte obiective însumând o lungime de traseu de 31,6 kilometri).



La capitolul "Ordine publică şi siguranţă naţională" este prevăzută o suplimentare de 8,1 milioane lei, dintre care 7,8 pentru maşini, echipamente şi mijloace de transport.



Se mai taie în acest an 3,6 milioane lei din totalul de 7,7 milioane destinaţi restaurării şi punerii în valoare a Palatului Voievodal Curtea Veche şi se introduce poziţia Sală Multifuncţională - Complex sportiv Lia Manoliu (studiu de fezabilitate), fiind alocaţi în acest sens un milion de lei.



Participarea la capitalul social al companiilor municipale se suplimentează cu 51,8 milioane lei.



Totodată, este prevăzută o suplimentare de 54 de milioane de lei (faţă de 70 de milioane de lei, iniţial) pentru achiziţia de imobile, locuinţe sau terenuri pentru cadre medicale. La această poziţie şi creditele de angajament sunt prevăzute să crească cu 67,3 milioane lei, ajungând la 137 milioane lei.



În acest an se mai taie 10 milioane de lei şi de la obiectivul realizarea reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public şi a drumurilor aferente ansamblului de locuinţe Henri Coandă.



Este prevăzută o diminuare de 4,2 milioane lei şi de la poziţia "Revizuire a Planului Urbanistic General al Capitalei". Totodată, se reduce cu 2,5 milioane lei din totalul de 3 milioane bugetul destinat rampelor pentru persoane cu handicap.



La capitolul "Străzi" se taie 136 milioane lei.



Bugetul RADET se diminuează cu 10,4 milioane lei, în special la capitolul ''Construcţii'' (1,2 milioane lei de la finalizarea modernizării tuturor punctelor termice aflate în exploatarea Regiei; 3,5 milioane lei de la modernizarea reţelelor termice aferente ansamblului Aviaţiei), iar pentru Societatea de Transport Bucureşti (reorganizată din RATB) bugetul se reduce pentru acest an cu 6,1 milioane lei, tot de la construcţii (instalarea sistemelor de informare a călătorilor în staţii, pe peroanele liniei de tramvai 41 şi pe Şos. Olteniţei).



Se reduc, de asemenea, cu 47,1 milioane lei banii pentru Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, ajungând la 517 milioane.



Bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti va fi redus cu 41,5 milioane lei (ajungând la 498 milioane lei).



Bugetul Administraţiei Străzilor scade cu 181 milioane lei (ajungând la 155 milioane lei), iar al Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti se suplimentează cu 14,5 milioane lei (ajungând la 134 milioane lei). AGERPRES