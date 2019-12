Consiliul Tineretului atrage atenția că bugetul pe 2020 nu prevede fonduri adecvate pentru tineri: Guvernul va aloca 1,79 lei/tânăr/an

Consiliul Tineretului din România (CTR) atrage atenţia, într-un comunicat de presă transmis luni, asupra faptului că proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2020 nu prevede fonduri adecvate pentru tineri, arătând că deşi sunt prevăzute creşteri pentru unele programe, acest buget nu este corespunzător în raport cu nevoile acestora.



Potrivit sursei citate, în perioada 2003-2019, numărul tinerilor din România (în sensul Legii tinerilor nr. 350/2006, însemnând cetăţenii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani) a scăzut cu 2.577.447, de la 7.546.097 la 4.968.447, fiind vorba de o scădere de 34,15%.



"În 2020, suma totală care urmează a fi alocată Ministerului Tineretului şi Sportului pentru desfăşurarea proiectelor şi activităţilor este de 343.740.000 lei. Suma este în scădere cu 0,54% faţă de anul precedent. Din această sumă, 91.290.000 lei vor fi destinaţi tinerilor, în scădere cu 0,37% faţă de 2019. În perioada 2013-2020, alocarea din PIB pentru componenta de tineret a MTS a scăzut de la 0,0104% la 0,0081%. Ministerul Tineretului şi Sportului urmează să aloce în 2020 suma de 17,77 lei pentru fiecare tânăr din ţara noastră, inclusiv pentru costurile salariale şi legate de funcţionarea şi întreţinerea patrimoniului, fiind al doilea an de scădere consecutivă", se precizează în comunicat.



CTR mai arată că în 2020 Guvernul va aloca 1,79 lei pentru un tânăr.



"Guvernul va aloca în 2020, prin MTS, suma de 1,79 lei/tânăr/an pentru proiecte de tineret proprii ale ministerului, inclusiv ale instituţiilor sale deconcentrate şi pentru finanţarea proiectelor organizaţiilor neguvernamentale de profil - aproximativ cât pentru un covrig. În 2019, Guvernul României a alocat mai puţin de un leu per tânăr pentru proiecte de tineret. Astfel, suma dedicată susţinerii acţiunilor de tineret va creşte în 2020, faţă de anul precedent, de la 4.891.000 lei la 8.890.000 lei, revenindu-se la suma alocată în 2015 pentru acestea, dar mai puţin decât în 2014 (9.530.000 lei)", a mai arătat comunicatul citat.



CTR arată că suma dedicată centrelor de tineret va depăşi, în premieră, suma de 1.000.000 lei, ajungând la 1.250.000 lei în timp ce fondurile alocate dezvoltării şi diversificării ofertei de servicii şi programe pentru tineri, în special studenţi, scad de la suma de 4.400.000 lei la 3.000.000 lei, preconizându-se o scădere a numărului de locuri în cadrul Programului Naţional "Tabere Studenţeşti".



Totodată, cea mai drastică scădere se înregistrează la capitolul 'întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive şi a centrelor de agrement'. Al doilea minister din punct de vedere al mărimii patrimoniului va dedica suma de 76.599.000 lei pentru întreţinerea şi dezvoltarea acestuia, în scădere faţă de 2019, când au fost cheltuiţi 81.190.000 lei în acest sens.



CTR solicită acordarea unei sume de 10 euro/tânăr.



"Consiliul Tineretului din România este consecvent şi solicită Guvernului României alocarea a 10 euro (47 lei) pe an pentru fiecare tânăr. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, bugetul componentei de tineret a MTS ar creşte de la 90.139.000 lei la 233.526.550 lei, creşterea fiind de 0,01% din PIB, mai precis de 143.387.550 lei. Desigur, şi acest buget ar fi neadecvat în raport cu nevoile tinerilor, dar ar reprezenta un prim pas în îndreptarea situaţiei actuale şi ar fi un semnal pozitiv dat de Guvernul României", arată sursa citată.

AGERPRES