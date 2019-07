Constanţa: Peste 1.700 de poliţişti şi jandarmi şi 100 de paramedici pentru desfăşurarea în bune condiţii a Festivalului Neversea

Organizatorii Festivalului Neversea, ce se va desfăşura în perioada 4-7 iulie pe Plaja Modern din Constanţa, au anunţat luni, într-o conferinţă de presă, că peste 1.700 de angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) vor asigura ordinea publică şi 100 de paramedici vor fi la dispoziţia spectatorilor, în punctele de prim ajutor.



Şeful Direcţiei Ordine şi Siguranţă Publică al Jandarmeriei, Liviu Uzlău, a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că ordinea publică la această ediţie a Neversea va fi asigurată de peste 1.700 de reprezentanţi ai MAI, poliţişti şi jandarmi.



"Este un dispozitiv integrat de ordine şi siguranţă publică la care participă Jandarmeria, în calitate de conducător al misiunii şi de titular de drept al acestui tip de activitate, sprijiniţi de către Poliţie, IGSU, Poliţia de Frontieră, Brigada de Combatere a Crimei Organizate, Inspectoratul General de Aviaţie vine în sprijinul nostru. Pe toate cele patru zile discutăm de peste 1.700 de lucrători aparţinând tuturor structurilor din MAI", a spus Uzlău.



La rândul său, Şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea, col. Daniel Popa, a subliniat că au fost amenajate mai multe puncte de prim-ajutor în perimetrul festivalului, iar în medie 100 de persoane vor asigura asistenţa medicală de urgenţă, în fiecare noapte a evenimentului.



"Avem trei puncte de prim-ajutor, două puncte medicale avansate. O să avem pe timp de noapte între 9 şi 13 medici, care vor lucra în punctele medicale avansate plus asistenţi medicali de la Unitatea de Primire Urgenţe. În medie vor fi 100 de persoane noaptea, iar pe timpul zilei va rămâne un punct medical avansat şi un punct de prim-ajutor, pentru că ziua activitatea va fi mai redusă. Am mobilizat trei şenilate care vor patrula, avem echipe de voluntari pentru extracţie din rândul festivalierilor, avem două autospeciale de victime multiple în festival şi una în rezervă, un punct de stingere", a precizat Daniel Popa.



Managerul Festivalului Neversea, Bogdan Buta, a spus că faţă de ediţiile precedente a fost schimbată ora de începere a concertelor, aceasta fiind 14,00, în loc de 12,00, din cauza căldurii care se anunţă în perioada următoare.



Organizatorii contează pe participarea, în fiecare seară, a cel puţin 50.000 de spectatori.



"Ne bucurăm să avem parte de un număr crescut de participanţi, ceea ce e un semn că ceea ce am făcut până acum trezeşte un interes tot mai mare şi aşteptăm să avem în fiecare seară peste 50.000 de spectatori. Ca noutate, festivalul va începe la ora 14,00 în fiecare zi, în trecut era la ora 12,00 şi din raţiuni de siguranţă, legate de temperaturile ridicate care se anunţă în toată Europa, e val de căldură venit din Sahara. Vremea se arată bună şi ne aşteptăm să avem parte de o experienţă şi mai plăcută decât cele de până acum. Scena principală este mai înaltă, mai mare, cu mai multă producţie, deci în fiecare an încercăm să ne autodepăşim, iar bugetul festivalului se ridică, anul acesta, la aproximativ 9 milioane de euro", a spus Buta.



Organizatorii au mai precizat că accesul pe plaja Neversea se face prin Portul Tomis.



Pentru cei care nu şi-au achiziţionat deja abonamente, preţul unui bilet pe zi la Festivalul Neversea este de 250 de lei plus taxe, iar un abonament pe patru zile costă 549 de lei plus taxe.



Festivalierii care locuiesc în municipiul Constanţa şi achiziţionează un bilet sau abonament în această perioadă beneficiază de anumite reduceri din preţul final al biletului sau abonamentului.

