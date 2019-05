Constructorul Variantei de Ocolire Satu Mare, avertizat cu rezilierea de şeful CNAIR

Constructorul Variantei de Ocolire Satu Mare a primit sâmbătă un ultimatum de la şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), fiind avertizat că i se va rezilia contractul în cazul în care nu se mobilizează pe şantier, informează CNAIR într-un comunicat remis AGERPRES.



Potrivit sursei citate, în urma unei vizite inopinate în Şantierul Variantei Ocolitoare Satu Mare, care a avut loc sâmbătă, directorul general al CNAIR, Narcis Neaga, a constatat o slabă mobilizare a constructorului (Asocierea Itinera SPA- Colinni Lavori SPA-Viadesign SRL). Deşi vremea permite desfăşurarea lucrărilor la cele 10 structuri (poduri şi pasaje), constructorul nu lucra la nici una dintre acestea. De asemenea lipseau din şantier reprezentanţii consultantului (Consitrans SRL), care ar fi trebuit să supravegheze lucrările.



"I-am transmis constructorului că are la dispoziţie două săptămâni să îşi ia atribuţiile în serios şi să se mobilizeze. În caz contrar, i-am atras atenţia că îi voi rezilia contractul. Am acelaşi mesaj pentru consultant, care din păcate nu este aici, motiv pentru care CNAIR îi va aduce la cunoştinţă acest mesaj prin intermediul unui comunicat de presă. Sper ca măcar aşa să afle şi cei de la Consitrans ce îndatoriri au", a precizat Directorul General al CNAIR, Narcis Neaga.



Directorul general Narcis Neaga i-a reamintit antreprenorului că plăţile pentru lucrările efectuate sunt decontate la zi de CNAIR şi aşteaptă şi din partea acestuia să respecte graficele de lucrări asumate.



Narcis Neaga a mai anunţat că va lua inclusiv măsuri administrative împotriva angajaţilor CNAIR care ar fi trebuit să se ocupe de gestionarea acestui contract.



"Trebuie să fie pe şantier, acolo unde se desfăşoară lucrările, nu în birouri la cafele şi prăjituri. Dacă ei cred că în domeniul ăsta pot să stea la birou între 8.00 şi 16.00 şi să aştepte să vină ziua de salariu, fără să se intereseze ce se întâmplă cu proiectele de milioane de euro pe care le au în administrare, se înşală. Am să le analizez activitatea şi am să iau măsuri împortiva acestor angajaţi care nu au înţeles ce trebuie să facă de fapt', a atras atenţia Directorul General al CNAIR, Narcis Neaga.



La controlul inopinat în şantierul Variantei Ocolitoare Satu Mare, a participat şi Reprezentantul legal al DRDP Cluj, Crina Lăpuşan, regională pe raza căreia se află acest obiectiv de investiţii.



Ordinul de începere pentru lucrările la Varianta Ocolitoare Satu Mare a fost emis în luna mai 2017. Constructorul avea iniţial la dispoziţie 18 luni pentru finalizarea lucrărilor, dar termenul a fost extins până în luna septembrie 2020. Pe Varianta Ocolitoare Satu Mare, care va avea o lungime de 19,54 km, se vor construi 10 poduri şi pasaje şi 4 noduri rutiere, dintre care unul suspendat.

Valoarea contractului este de 304,8 milioane de lei, fără TVA, sumă asigurată din fonduri europene.

