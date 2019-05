Contracte cu finanţare europeană în valoare de 320 de milioane de euro, pentru achiziţia de tramvaie şi autobuze electrice în Bucureşti

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, şi vicepremierul Vasile-Daniel Suciu au semnat joi contracte de finanţare din fonduri europene pentru 11 proiecte depuse în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, care vizează achiziţia a 80 de tramvaie, 100 de autobuze electrice şi modernizarea unui tronson de 1,1 km cale dublă linie de tramvai pe Bd. Vasile Milea.



"Am reuşit astăzi să semnăm încă 11 contracte cu finanţare europeană pe Programul Operaţional Regional în valoare de 320 de milioane de euro, din care finanţare nerambursabilă aproape 180 de milioane de euro. (...) Cu ajutorul acestor finanţări vom achiziţiona 80 de tramvaie, 100 de autobuze electrice şi vom moderniza o linie foarte importantă de tramvai. La finalul anului trecut am mai semnat încă două contracte de peste 40 de milioane de euro, pentru achiziţia a 20 de tramvaie. În acelaşi timp, suntem în procedură de licitaţie pentru alte mijloace de transport în comun, aici la PMB, proiecte de peste 100 de milioane de euro. Şi mă refer la 130 de autobuze hibrid şi 100 de troleibuze", a spus edilul general.



Vasile-Daniel Suciu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a precizat că, din 2017 până în prezent, au fost semnate aproximativ 5.000 de contracte în cadrul Programului Operaţional Regional.



"Aceste contracte înseamnă contractare de 6 miliarde de euro din cele 6,7 miliarde de euro pe care le avem la dispoziţie. Odată cu aceste contracte, pe care chiar sunt bucuros că am avut ocazia să le semnăm împreună, ne apropiem de un grad de contractare în jur de 87% şi sper ca alte contracte ale Primăriei să ne ajute ca la finalul acestui an să avem un grad de contractare de 95% pe Programul Operaţional Regional. Prin POR, Ministerul Dezvoltării Regionale achiziţionează în toată ţara 558 de mijloace de transport în 26 de unităţi administrativ-teritoriale, iar valoarea totală a acestui efort se cifrează la peste două miliarde de lei, din care contribuţia bugetului de stat este de 13%, aşadar de 284 de milioane de lei", a spus el.



Directorul Direcţiei Management Fonduri Europene, Monica Mândru, a precizat că proiectele sunt incluse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, vizând reducerea emisiilor de carbon, eficientizarea traficului în Bucureşti şi încurajarea populaţiei să folosească mijloacele de transport în comun. Ea a menţionat că procedura de achiziţie a celor 100 de tramvaie se află în derulare şi că s-a finalizat etapa de evaluare a propunerilor tehnice. În ceea ce priveşte procedura de achiziţie pentru cele 100 de autobuze electrice, oferta va fi deschisă pe 7 iunie, iar pentru proiectul de modernizare a infrastructurii pe Bd. Vasile Milea, procedura de achiziţie va fi demarată după definitivarea proiectului tehnic.



"La finalul anului 2018, s-au semnat două contracte pentru modernizarea liniilor 40 şi 55, care au vizat achiziţia a 20 de tramvaie, iar în cadrul celor 11 proiecte semnate în cursul zilei de azi vom achiziţiona 80 de tramvaie. În total un număr de 100 de tramvaie. Patru proiecte vizează achiziţia a 100 de autobuze electrice pe 14 linii, iar un proiect ce vizează reabilitarea a 1,1 kilometri cale dublă de rulare la Vasile Milea între Bulevardul Timişoara şi staţia OMV", a precizat ea.



De asemenea, primarul general a declarat că PMB "nu abandonează" dezideratul construirii tramvaielor în uzina URAC a STB.



"Fireşte că ne-am dori să construim şi noi tramvaie la STB, la Uzina URAC. Este o discuţie pe care o avem. Nu renunţăm, chiar dacă achiziţionăm - pentru că este mare nevoie, pentru că sunt foarte vechi actualele tramvaie - şi acum achiziţionăm 100. Dar, cu siguranţă, nu abandonăm acest deziderat şi anume acela să ajungem şi noi să construim cu forţele proprii, atât umane, cât şi tehnice, tramvaie în Capitală", a transmis Gabriela Firea.

AGERPRES