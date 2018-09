Copiii cu dizabilităţi, eroii judo-lui la Cluj

Peste 60 de suflete, majoritatea copii cu dizabilităţi din România şi alte trei ţări, s-au întrecut, ieri, la Cluj-Napoca, în cadrul Open-ului european de judo adaptat pentru persoanele cu nevoi speciale, eveniment dedicat Centenarului Marii Uniri.

Antoaneta Vanea, preşedintele Asociaţiei AGA Down Sindrom Cluj şi organizatorul evenimentului, a anunţat că la competiţie participă persoane cu sindrom Down, autism, paralizii cerebrale sau cu afecţiuni de vedere. „Sala Sporturilor «Horia Demian» a găzduit, în premieră acest eveniment special. În competiţie se întrec peste 60 de judokani din România, dar şi din Olanda, Elveţia şi Suedia. Sunt persoane, majoritatea copii, cu sindrom Down, cu autism, paralizii cerebrale, puţin văzători. Cei mai buni au fost răsplătiţi cu diplome şi medalii”, a spus Vanea.

Potrivit acesteia, băieţelul ei, diagnosticat cu sindrom Down, a devenit, în urma practicării judo-ului, mai disciplinat, şi nu poate număra în limba română, dar în japoneză numără până la 10.