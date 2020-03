Coronavirus. Criză de hârtie igienică. Un supermarket anunță raționalizarea

Un supermarket din Australia a decis să raționalizeze hârtia igienică și să vândă doar 4 pachete / cumpărător, deoarece, în contextul panicii create de coronavirus, rafturile s-au golit, scrie The Guardian.

Miercuri, compania Woolworths a anunțat că va raționaliza hârtia igienică și fiecare client va putea cumpăra 4 pachete, în așa fel încât să aibă acces la produs cât mai mulți clienți.

„Măsura va ajuta la creșterea stocurilor”, a anunțat compania într-un comunicat.

Rafturile din supermarket-uri au fost golite de hârtie igienică, în contextul panicii create de răspândirea coronavirusului.

The Guardian mai scrie că tot miercuri, compania australiană care se ocupă de reciclarea hârtiei igienice Who Gives a Crap a anunțat că și-a golit complet stocurile. Cofondatorul și directorul executiv al companiei, Simon Griffiths, a arătat pe Twitter că vânzările au crescut de opt ori.

Sursa: Mediafax