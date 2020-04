CORONAVIRUS – Doctor renumit ne arată cum trebuie să ne curățăm cumpărăturile

Ne păzim cât putem de coronavirus, nu ieșim din casă decât pentru a merge la serviciu și pentru cumpărăturile necesare, ne spălăm cât de des pe mâini și ne dezinfectăm dar cu siguranță mulți ne-am pus problema să nu aducem virusul în casă din afară.

Unul dintre cei mai renumiți medici din SUA, dr. Sanjay Gupta, neurochirurg dar și contributor permanent al CNN și corespondent special pentru CBS News pe probleme de sănătate, spune că este foarte important să dezinfectăm cumpărăturile imediat ce am ajuns acasă de la magazin/supermarket fiindcă, deși nu există pericolul să luăm virusul din mâncare, se știe deja că acesta poate supraviețui pe suprafețe până la câteva zile. A înregistrat un video demonstrativ în care ne arată exact cum trebuie să procedăm când am ajuns acasă, cum să dezinfectăm fiecare cutie și, foarte important, care e metoda corectă de a ne da jos mănușile, pentru a nu ne contamina în cazul în care am luat virusul pe acestea. Iată clipul video, pe care îl găsiți și AICI, pe site-ul CNN:

Citește mai mult pe andreeasava.ro