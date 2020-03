Costache, despre modul în care Pintea a fost dusă la Spital: E regretabil să încătușăm un bolnav

Lucian Alecu

Ministrul interimar al Sănătății, Victor Costache, a declarat, miercuri, întrebat ce părere are despre modul în care a fost dus la spital fostul ministru, Sorina Pintea, în prezent aflat în arest, că este „regretabil” că un bolnav a fost încătușat.

„Știu că doamna Pintea are o afecțiune autoimună și trebuie să avem grijă cu toți pacienții din România, mai ales în acest context când sunt fragilizați. Nu am văzut imaginile de ieri seară, dar din sursele dvs trebuie să fim mai atenți. Nu am văzut imaginile. Este regretabil să încătușăm un bolnav”, a spus Costache.

După ce a văzut imaginile, Costache a continuat să spună: „v-am spus, este regretabil”.

Avocații Sorinei Pintea au depus o sesizare către Centrul de Reținere și Arestare Preventivă nr. 1 din București, reclamând faptul că fostului ministru i-au fost încălcate mai multe drepturi, că a fost expusă în situația în care se află, adusă în cătușe la medic și împinsă de un agent din escortă.

Mediafax