Covasna: muzeu al comunismului în casa sindicatelor

FB Antal Arpad

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat ieri că va continua demersurile pentru trecerea clădirii Casei de Cultură a Sindicatelor în proprietatea oraşului. A lansat şi ideea amenajării, la interior, a unui muzeu al comunismului. Oraşul mai are deja un muzeu dedicat victimelor dictaturii.

Multe din fostele case de cultură ale sindicatelor, răspândite peste tot prin ţară, şi-au încetat activitatea şi se degradează de la zi. Autorităţile locale din Sfântu Gheorghe le-au solicitat în mod repetat guvernanţilor să reglementeze situaţia juridică a acestor imobile, astfel încât ele să poată fi reabilitate şi reintroduse în circuitul public.

Este şi cazul Casei de Cultură din Sfântu Gheorghe, care a fost închisă în urmă cu şase ani, după ce a acumulat datorii mari către bugetul local.



Loc de rememorare

„Intenţia municipalităţii nu se schimbă, dorim să preluăm tot ce este în municipiul Sfântu Gheorghe al statului sau al altor entităţi care nu îşi fac treaba şi nu se comportă ca buni gospodari cu bunul pe care îl au”, a declarat primarul. „Este şi cazul Casei de Cultură a Sindicatelor. (...) Vă pot asigura că vom face demersuri în continuare ca să obţinem dreptul de proprietate al acelei

clădiri”, a promis edilul.

El a ţinut să adauge că clădirea ar putea fi transformată într-un muzeu al comunismului, mai ales pentru copiii şi nepoţii celor care au apucat acele vremuri.



O altă instituţie muzeală

În municipiul Sfântu Gheorghe există deja un muzeu dedicat victimelor dictaturii comuniste din România, inaugurat în anul 2014 de Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din judeţul Covasna. Instituţia, amenajată cu sprijinul primăriei în subsolul unei case-monument istoric, expune documente, fotografii şi diverse obiecte ce au aparţinut unor localnici condamnaţi la închisoare, la muncă silnică ori la moarte pentru că s-au opus regimului totalitar. La subsol, au fost reconstituite o aşa-numită cameră neagră şi o celulă de interogatoriu.

Am putea să transformăm acea clădire, dacă va fi a Primăriei, într-un muzeu al comunismului, ca să nu uite copiii şi nepoţii noştri ce a însemnat comunismul (...). Să ştie ce a însemnat pentru noi, cum au fost zdrobite visele noastre, cum a fost zdrobită soarta noastră, cum a fost luat tot de la părinţii şi bunicii noştri în perioada comunistă şi, totuşi, am rămas, am visat în continuare.

Antal Arpad, primar