COVID-19. INSP a actualizat definițiile de caz după schimbarea metodologiei de testare

Institutul Național de Sănătate Publică a actualizat definiția de caz suspect sau confirmat cu COVID-19, cât și noțiunea de „contact apropiat”, în contextul în care autoritățile române au schimbat metodologia de testare.

Potrivit algoritmului de testare publicat de Institutul Național de Sănătate Publică, vor fi testate toate persoanele cu infecție respiratorie acută severă, care nu au gripă. De asemenea, va fi testat și personalul medical care a intrat în contact cu un pacient confirmat cu coronavirus.

Persoanele aflate în carantină vor fi testate doar în cazul în care prezintă simptome. De asemenea,testarea se face doar la recomandarea medicului.

DOC. Algoritmul de testare pentru COVID-19, internare si externare

În ceea ce privește definițiile de caz, Institutul Național de Sănătate Publică precizează că este considerat „caz suspect” pacientul cu infecție respiratorie acută (debut brusc al cel puțin unuia din următoarele: tuse, febră, scurtare respiratorie), care nu are gripă și are istoric de călătorie sau ședere într-o țară cu transmitere comunitară, în perioada de 14 zile anterioare debutului. De asemenea, „caz suspect” este și pacientul cu infecție respiratorie acută și care s-a aflat în contact apropiat cu un caz confirmat cu COVID-19 sau pacientul cu infecție respiratorie acută, care nu are gripă.

„Contactul apropiat” este definit ca fiind persoana care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19, persoana care a avut contact direct cu un caz de COVID-19, persoana care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19, persoană care a avut contact față în față cu un caz de COVID-19 la o distanță mai mică de doi metri și pe o durată de peste 15 minute, persoană care s-a aflat în aceeași încăpere cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute și la o distanță mai mică de doi metri, cât și persoana din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează recoltarea de la un pacient cu COVID-19, „fără portul corect al echipamentului de protecție”. De asemena, „contact apropiat” este și persoana care a avut contact în avion cu un caz de COVID-19 și care a stat pe unul din cele două rânduri în orice direcție față de caz, persoane care au călătorit cu cazul, cât și membri ai echipajului care au servit în zona în care s-a aflat cazul.

DOC. Definitiile de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19)