COVID-19, la momentul relaxării din România

România se află pe locul 23 în topul mondial al deceselor provocate de coronavirus, în condițiile în care, la numărul de îmbolnăviri, suntem mai jos pe listă, la poziția 34. Cei mai mulți morți sunt în SUA (peste 85.000), dar topul negru al victimelor este dominat de țări europene cu statistici devastatoare. Comparând evoluția cifrelor, observăm că incidența deceselor în SUA este mai mică decât în România. Dacă în America s-au înregistrat aproximativ 6 decese la 100 de bolnavi, la noi, raportul se apropie de 7%. Stăm bine la acest capitol dacă ne comparăm cu țările dezvoltate din Europa Occidentală, unde rata deceselor a ajuns și la 16%, Belgia fiind țara cu cei mai mulți morți la 100 de cazuri de îmbolnăvire.

Țări care au depășit pragul de 1.000 de decese:

SUA +85200 5,9% (raportul decese/îmbolnăviri) UK +33100 14% ITALIA + 31100 14% SPANIA + 27100 10% FRANȚA + 27000 15% BRAZILIA +13200 7% BELGIA +8900 16% GERMANIA +7800 4% IRAN +6700 6% OLANDA +5500 12% CANADA +5300 7% CHINA +4600 5% MEXIC + 4220 10% TURCIA + 3900 3 % SUEDIA + 3400 12% INDIA +2500 3% ECUADOR +2300 7% RUSIA +2300 1% PERU +2100 3% ELVEȚIA +1800 6% IRLANDA + 1500 6% PORTUGALIA + 1100 4% ROMÂNIA + 1046 6,4% INDONEZIA + 1043 6,5 %

Cum arată situația în țările unde obișnuiau românii să își petreacă vacanțele? Vecinii noștri din Bulgaria stau mai bine decât noi, au mai puține decese - sub 100, la aproximativ 2.000 de îmbolnăviri. Un raport similar între decese și numărul total de cazuri se înregistrează și în Grecia, unde s-au confirmat aproape 3.000 de infectări și sub 200 de morți. În Turcia, la 100 de bolnavi de Covid-19, s-au raportat 3 decese - o rată a deceselor mai mică decât la noi. Turcii au înregistrat aproape 150.000 de cazuri, de aproape 10 ori mai multe decât la noi, dar și populația este de 4 ori mai mare decât cea a țării noastre. Malta și Cipru au cel mai mic raport între decese și infectări, sub 2%. La fel, și vecinii noștri din Serbia. În schimb, Ungaria are de două ori mai multe decese decât noi la 100 de îmbolnăviri, dar numărul total al infectărilor este mai mic de 4.000.

Polonia are un număr apropiat de cazuri cu cel înregistrat la noi, deși are o populație de două ori mai mare decât cea a României, iar numărul morților este mai mic decât la noi, încă nu a atins pragul de 1.000 de decese. Doar la vindecări stăm noi mai bine, polonezii având sub 6.500 de externați.

Și Indonezia, o țară aflată pe aceeași treaptă de raportare cu noi la numărul de decese și îmbolnăviri, stă mai prost la capitolul vindecări: 3.000, în vreme ce noi avem peste 8.000. În țara noastră, numărul pacienților vindecați și externați a depășit numărul de bolnavi Covid-19 rămăși internați. Și numărul celor aflați în stare gravă a rămas constant, sub 250, în condițiile în care spitalele din România dispun de 1.500 de paturi la terapie intensivă, dotate cu ventilatoare.

Cum a fost gestionată situația cazurilor Covid-19 în țările preferate de români în vacanțe, iată raportul dintre decese și îmbolnăviri:

MALTA 1% 6 decese +500 cazuri (500 000 locuitori)

CIPRU 2% 17 decese +900 cazuri (1,2 milioane locuitori)

SERBIA 2% 222 decese +10200 cazuri (7 milioane locuitori)

SLOVACIA 2% 27 decese +1400 cazuri (5,5 milioane)

MUNTENEGRU 2% 9 decese +300 cazuri (630 000 locuitori)

TURCIA 3% 3952 decese +141400 cazuri (82 milioane locuitori)

R. MOLDOVA 3% 185 decese +5400 cazuri (3,5 milioane locuitori)

CEHIA 3% 290 decese +8200 cazuri (10 milioane)

AUSTRIA 4 % 626 decese +16000 cazuri (9 milioane locuitori)

BULGARIA 4% 99 decese +2100 cazuri (7 milioane locuitori)

CROAȚIA 4% 94 decese + 2200 cazuri (4 milioane locuitori)

GRECIA 5% 155 decese + 2700 cazuri (10 milioane locuitori)

POLONIA 5% 869 decese +17000 cazuri (37 milioane locuitori)

SLOVENIA 7% 103 decese +1400 cazuri (2 milioane locuitori)

UNGARIA 12,8% 436 decese +3300 cazuri (10 milioane locuitori)

ZERO DECESE

Pandemia a afectat 212 țări de pe toate continentele. În Europa, doar 3 teritorii au scăpat fără niciun deces: Vatican, Gibraltar și Insulele Feroe. La Vatican, s-au îmbolnăvit 12 persoane dintr-un total de 825 de locuitori. În Gibraltar, 148 - la o populație de aproape 34.000 iar în Insulele Feroe, au fost 187 de cazuri (la 48.000 de locuitori) - toți cei 187 de bolnavi s-au vindecat.

EUROPA: TOPUL ȚĂRILOR CU CELE MAI PUȚINE DECESE

Vatican 12 cazuri 0 (populație: 825 locuitori)

Gibraltar 148 cazuri 0 (populație: 34 000)

Insulele Feroe 187 0 (populație: 48 000)

Lichetnstein 82 cazuri – 1 mort (populație: 38 000)

Monaco 96 cazuri – 4 morți (populație: 39 000)

Malta 508 cazuri – 6 morți (populație: 494 000)