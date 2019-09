Crima din Dâmboviţa: Poliţia anunţă că are un suspect principal în cazul fetiţei decedate - un cetăţean străin

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa a anunţat, într-o conferinţă de presă, că există un suspect principal, un cetăţean străin, în cazul fetiţei de 11 ani din comuna Gura Şuţii, dispărută vineri şi găsită decedată duminică, pe un câmp la ieşirea din localitate.



"Datele de urmărire penală la acest moment ne indică faptul că fetiţa, la momentul sesizării organelor de urmărire penală, nu mai era în viaţă (vineri seara - n.r.). Există o certitudine. Am ajuns la un autoturism cu principalul suspect, în condiţiile în care am văzut că autoturismul respectiv în momentul în care a ieşit din localitatea Gura Şuţii a intrat în ultima localitate la un interval de 30 de minute, în condiţiile în care traseul respectiv putea fi parcurs în 2-3 minute, la o viteză normală de 60 de kilometri la oră", a declarat procurorul de caz, Mihai Dincă.



La întrebarea jurnaliştilor dacă este vorba despre un cetăţean olandez, procurorul de caz a spus că nu confirmă şi nici nu infirmă această informaţie.



"Este deschis un dosar penal, cercetările se fac cu privire la infracţiunea de omor, lipsirea de libertate şi, evident, că nu excludem violul sau alte acte de agresiune sexuale", a mai spus Mihai Dincă.



Anchetatorii au precizat că au urmărit mai multe piste de la momentul dispariţiei fetei - au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere de pe o rază stabilită de interes pentru anchetă şi au verificat persoanele şi maşinile apărute pe aceste camere.



"S-a acţionat zilnic cu circa 120 de poliţişti, 30-40 jandarmi, 30 de lucrători ISU, circa 100 de voluntari din comunitate. Mulţumesc cetăţenilor de înţelegerea de care au dat dovadă pentru că fiecare locuinţă a fost verificată de circa trei ori în trei zile şi au înţeles motivul pentru care i-am deranjat. Ne pare extrem de rău că s-a întâmplat această faptă la noi şi că nu am putut să o găsim pe fetiţă vie", a precizat şeful IPJ Dâmboviţa, Sorin Păun.



La căutări au fost folosite drone şi un elicopter.



Duminică, fetiţa a fost găsită pe un câmp la ieşirea din Produleşti. Anchetatorii au spus că, la o primă examinare, s-au observat urme de violenţă pe trupul fetei. Corpul era acoperit cu o folie de plastic. Şeful IPJ Dâmboviţa a subliniat că acesta este, probabil, motivul pentru care corpul nu a fost observat din elicopter.



Principalul suspect în acest caz a folosit o maşină închiriată. Autovehiculul a fost găsit la firma de închiriere auto şi a fost indisponibilizat de Poliţie.



"La acest moment, urmărirea penală este în faza in rem, nu am dispus continuarea urmăririi faţă de o persoană anume. Când vorbesc de un cerc de suspecţi este un cerc de suspecţi în sens criminalistic, nu în sens procedural penal", a mai spus procurorul Mihai Dincă.



Acesta a adăugat că se efectuează activităţi de urmărire penală, cercetare la faţa locului, urmează efectuarea autopsiei corpului fetei, susţinând că prelevarea de mostre biologice este foarte importantă pentru anchetă. Anchetatorii au adăugat că se fac demersuri pentru prinderea suspectului principal, fără a preciza dacă acesta mai este sau nu în ţară. AGERPRES